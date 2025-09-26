泳後皮膚起大量紅疹！竹南鎮立游泳池水質遭質疑不乾淨　

苗栗縣由竹南鎮公所委外營運的鎮立游泳池，近日有民眾於臉書社群發文指出，前往游泳後身體陸續出現紅疹，質疑水質不乾淨！業者澄清表示，衛生局最新於8月的水質檢測報告都是合格的；公所也認為這應該是個案情況，但仍會以最嚴謹的態度要求業者，提供民眾安全衛生的游泳環境。

有民眾於臉書社團「竹南大小事」匿名發文並附照片，表示前往竹南鎮立游泳池游泳，過程中游到一半時便感覺皮膚癢，沖洗時身上也陸續出現紅疹，且淋浴間與廁所環境髒亂等問題，還認為身為一座教學用游泳池，且有許多孩童在此上游泳課，更應該注重水質安全與整體環境衛生。

有網友也留言表示，暑假期間帶孩子去上游泳課，上完去淋浴間洗澡時，水龍頭出來的水都是泥巴水黃黃的，都不知道要如何洗，事後跟櫃檯反應，只說管路老舊。

對此，業者表示，第一時間館方人員也有給予關心並覺得驚訝，並出示縣府衛生局於8月8日水質檢測的合格報告，強調縣府衛生局不定期檢測，尤其在夏日旺季，甚可能一個月來3、4次，水質數據都正常。此外，館內也有公告當天館方人員自行實施的水質檢測紀錄表，包括水溫、酸鹼值、餘氯量等，供消費者知悉。

至於淋浴間水龍頭流水黃濁，業者也喊冤說，竹南鎮立游泳館已使用30年，管線老舊，經常得修繕，當管線修繕後恢復供水，致使管線內鏽水流出，放流約3至5分鐘後就沒有這個問題。