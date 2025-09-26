快訊

台股連假前重挫的原因找到了 分析師曝「止跌位置」在這裡

有大事？美防長急召數百位將領返國開會「原因保密」 網戲稱：軍版魷魚遊戲

對比曝光！災後最新衛星照 花蓮光復鄉太平村逾3分之2淪泥海

聽新聞
0:00 / 0:00

泳後皮膚起大量紅疹！竹南鎮立游泳池水質遭質疑不乾淨　

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
業者澄清表示，衛生局最新於8月的水質檢測報告也都是合格的。圖／民眾提供
業者澄清表示，衛生局最新於8月的水質檢測報告也都是合格的。圖／民眾提供

苗栗縣由竹南鎮公所委外營運的鎮立游泳池，近日有民眾於臉書社群發文指出，前往游泳後身體陸續出現紅疹，質疑水質不乾淨！業者澄清表示，衛生局最新於8月的水質檢測報告都是合格的；公所也認為這應該是個案情況，但仍會以最嚴謹的態度要求業者，提供民眾安全衛生的游泳環境。

有民眾於臉書社團「竹南大小事」匿名發文並附照片，表示前往竹南鎮立游泳池游泳，過程中游到一半時便感覺皮膚癢，沖洗時身上也陸續出現紅疹，且淋浴間與廁所環境髒亂等問題，還認為身為一座教學用游泳池，且有許多孩童在此上游泳課，更應該注重水質安全與整體環境衛生。

有網友也留言表示，暑假期間帶孩子去上游泳課，上完去淋浴間洗澡時，水龍頭出來的水都是泥巴水黃黃的，都不知道要如何洗，事後跟櫃檯反應，只說管路老舊。

對此，業者表示，第一時間館方人員也有給予關心並覺得驚訝，並出示縣府衛生局於8月8日水質檢測的合格報告，強調縣府衛生局不定期檢測，尤其在夏日旺季，甚可能一個月來3、4次，水質數據都正常。此外，館內也有公告當天館方人員自行實施的水質檢測紀錄表，包括水溫、酸鹼值、餘氯量等，供消費者知悉。

至於淋浴間水龍頭流水黃濁，業者也喊冤說，竹南鎮立游泳館已使用30年，管線老舊，經常得修繕，當管線修繕後恢復供水，致使管線內鏽水流出，放流約3至5分鐘後就沒有這個問題。

竹南鎮公所機要秘書謝文福表示，泳池為地方主要運動場域，對環境要求不容妥協，目前判斷屬個案，但仍會嚴格要求業者加強水質管理與環境清潔，確保民眾安全。

近日有民眾前往竹南鎮立游泳池游泳後，身體陸續出現紅疹，質疑水質不乾淨。圖／翻攝臉書竹南大小事
近日有民眾前往竹南鎮立游泳池游泳後，身體陸續出現紅疹，質疑水質不乾淨。圖／翻攝臉書竹南大小事

衛生局 水質 游泳池

延伸閱讀

今年第三度造訪新店碧潭 新北水利局再觀測大量毛蟹溯溪而上

馬太鞍溪堰塞湖溢堤30分鐘 瞬間湧出6000個奧運標準游泳池水量

竹南鎮環市路新路取消機慢車優先道 被譽最強人本交通示範道路

大讚盧秀燕游泳政策 郝龍斌自嘲曾因這事「兒子不支持我選台北市長」

相關新聞

影／吊車大王「40億白宮總部」直擊！明起連3天開放並舉辦重機械吊車展

睽違6年號稱史上最大規模「啟德重機械吊車展」，27日至29日一連3天在新竹縣寶山鄉舉辦，會場將展示造價3億多、重達220...

泳後皮膚起大量紅疹！竹南鎮立游泳池水質遭質疑不乾淨　

苗栗縣由竹南鎮公所委外營運的鎮立游泳池，近日有民眾於臉書社群發文指出，前往游泳後身體陸續出現紅疹，質疑水質不乾淨！業者澄...

竹北市民活動中心29日起Happy Hour 地下停車場10天免費停車

新竹縣竹北市民活動中心綜合大樓，已於9月18日正式取得使用執照，竹北市公所今天宣布將於9月29日至10月8日推出「Hap...

捐舊衣、內衣換百貨禮券 竹市回收車10月4日開到大遠百

新竹市環保局與新竹大遠百合作，將於10月4日下午2時至4時舉辦「環保衣起來回收」活動，回收舊衣和內衣，即可獲得衣纖木衣架...

10月開徵營業車牌照稅 新竹市營業貨車增加75輛

2025年營業用車輛下期使用牌照稅將於10月1日開徵，新竹市開徵2455輛，較去年2387輛增加68輛，以營業用貨車增加...

新竹橫山普發5000元

考量美國關稅與匯率衝擊，新竹縣橫山鄉公所近日通過追加預算，11月25日起發放每位鄉民5千元生活補助金，估計1.2萬人受惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。