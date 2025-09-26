竹北市公所旁地下停車場啟用 29日起10天免費停

新竹縣竹北市公所旁市民活動中心綜合大樓取得使用執照，地下1樓停車場率先開放，共28格汽車停車位，9月29日到10月8日可免費停放，10月13日起收費，每小時新台幣20元。

竹北市公所今天發布新聞稿表示，10月9日到12日配合「竹北超越竹北文化祭」活動，停車場不對外開放。

至於公所周邊機車位不足，公所表示，首先「增設臨時機車位、公所前全面淨空」，義民高級中學前7格汽車停車位將改劃為機車格，另於公所後方中華路405巷增設臨時機車停車位。

公所說，公所廳舍後方將進行耐震補強工程，完工後部分汽車格改為機車停車場，屆時義民中學前暫時改劃的機車格恢復為汽車格，中華路405巷臨時格位也將塗銷。