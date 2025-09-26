竹北市公所旁地下停車場啟用 29日起10天免費停
新竹縣竹北市公所旁市民活動中心綜合大樓取得使用執照，地下1樓停車場率先開放，共28格汽車停車位，9月29日到10月8日可免費停放，10月13日起收費，每小時新台幣20元。
竹北市公所今天發布新聞稿表示，10月9日到12日配合「竹北超越竹北文化祭」活動，停車場不對外開放。
至於公所周邊機車位不足，公所表示，首先「增設臨時機車位、公所前全面淨空」，義民高級中學前7格汽車停車位將改劃為機車格，另於公所後方中華路405巷增設臨時機車停車位。
公所說，公所廳舍後方將進行耐震補強工程，完工後部分汽車格改為機車停車場，屆時義民中學前暫時改劃的機車格恢復為汽車格，中華路405巷臨時格位也將塗銷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言