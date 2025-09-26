快訊

光復鄉無名屍今「確認是鄰長」 大兒子慟：熱心看洪水狀況卻被沖走

小沂乾姑丈疑找到了！花蓮洪災累計尋獲17具遺體 11人尚失聯

大阪世博閉幕倒數 預約塞爆門票恐作廢？官方公布解決方案

聽新聞
0:00 / 0:00

竹北市民活動中心29日起Happy Hour 地下停車場10天免費停車

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
鄭朝方進一步指出，周邊機車位沒有妥善規畫停放區域，仍是市民最為垢病的問題之一，因此市公所已規畫分兩大階段推動改善。圖／市公所提供
鄭朝方進一步指出，周邊機車位沒有妥善規畫停放區域，仍是市民最為垢病的問題之一，因此市公所已規畫分兩大階段推動改善。圖／市公所提供

新竹縣竹北市民活動中心綜合大樓，已於9月18日正式取得使用執照，竹北市公所今天宣布將於9月29日至10月8日推出「Happy Hour」，提供地下停車場的汽車免費停放，而未來將紓解周邊停車壓力。

市長鄭朝方表示，竹北市公所自1998年落成啟用以來，隨著人口持續增加，洽公人潮逐年上升，加上新竹縣政府所轄的竹北戶政事務所借用市公所廳舍辦公，洽公需求與人流更為龐大，使得原本有限的停車腹地長期一位難求。

新大樓的規畫設計與興建始於前任市長，當時規畫僅開挖地下一層，而9月29日啟用的綜合大樓地下停車場，共計28席汽車停車位，稍稍紓緩汽車位不足的情況，並於9月29日到10月08日前辦理Happy Hour免費開放停放；10月9日至12日因配合「竹北超越竹北文化祭」暫停對外開放，10月13日起正式收費，每小時20元。

鄭朝方進一步指出，周邊機車位沒有妥善規畫停放區域，仍是市民最為垢病的問題之一，因此市公所已規畫分兩大階段推動改善。第一階段為「增設臨時機車位、公所前全面淨空」。由於公所建物已屆27年，並歷經多次地震，將自10月9日起進行為期1年的耐震補強工程，外牆需搭設鷹架，為避免影響人車安全，將暫停開放機車停放，並於出入口增設柵欄機加強管制。

為解決停放需求，義民中學前7格汽車停車位將暫時取消，改畫為機車格，另於公所後方中華路405巷增設臨時機車停車位，兩處共計約150格，而停放於後方的民眾可由公所後門進出洽公。

第二階段則是「公所後方重新規畫為機車停車場」。待耐震補強工程完成後，公所建物後方的部分汽車停車格將改為機車停車場，以長遠解決機車停放需求；屆時，義民中學前暫時改畫的機車格將恢復為汽車格，中華路405巷的臨時格位也將塗銷。透過分階規畫，逐步改善長久以來的停車困境，還給公所周邊一個整潔有序的門面，也讓洽公民眾與市民朋友享有更安全、便利的環境。

新竹縣竹北市民活動中心綜合大樓，竹北市公所今天宣布將於9月29日至10月8日推出「Happy Hour」。圖／市公所提供
新竹縣竹北市民活動中心綜合大樓，竹北市公所今天宣布將於9月29日至10月8日推出「Happy Hour」。圖／市公所提供

竹北 車位 停車場

延伸閱讀

買房遇凶宅！竹北千萬透天厝賣方隱瞞資訊 判賠157萬

北市動保處接獲通報 信義區地下停車場竟出現「山羌」

紓解竹北就學壓力 文興國小迎新生、國中將改制完全中學

300年來首度出轎 車城土地公祖將與白沙屯媽祖竹北贊境

相關新聞

影／吊車大王「40億白宮總部」直擊！明起連3天開放並舉辦重機械吊車展

睽違6年號稱史上最大規模「啟德重機械吊車展」，27日至29日一連3天在新竹縣寶山鄉舉辦，會場將展示造價3億多、重達220...

竹北市民活動中心29日起Happy Hour 地下停車場10天免費停車

新竹縣竹北市民活動中心綜合大樓，已於9月18日正式取得使用執照，竹北市公所今天宣布將於9月29日至10月8日推出「Hap...

捐舊衣、內衣換百貨禮券 竹市回收車10月4日開到大遠百

新竹市環保局與新竹大遠百合作，將於10月4日下午2時至4時舉辦「環保衣起來回收」活動，回收舊衣和內衣，即可獲得衣纖木衣架...

10月開徵營業車牌照稅 新竹市營業貨車增加75輛

2025年營業用車輛下期使用牌照稅將於10月1日開徵，新竹市開徵2455輛，較去年2387輛增加68輛，以營業用貨車增加...

新竹橫山普發5000元

考量美國關稅與匯率衝擊，新竹縣橫山鄉公所近日通過追加預算，11月25日起發放每位鄉民5千元生活補助金，估計1.2萬人受惠...

桃園YouBike使用人次破億

桃園市YouBike使用人次突破1億大關，第1億人次的幸運兒是學生陸一凡，他當天從中壢火車站租借YouBike騎到學校，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。