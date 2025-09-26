竹北市民活動中心29日起Happy Hour 地下停車場10天免費停車

新竹縣竹北市民活動中心綜合大樓，已於9月18日正式取得使用執照，竹北市公所今天宣布將於9月29日至10月8日推出「Happy Hour」，提供地下停車場的汽車免費停放，而未來將紓解周邊停車壓力。

市長鄭朝方表示，竹北市公所自1998年落成啟用以來，隨著人口持續增加，洽公人潮逐年上升，加上新竹縣政府所轄的竹北戶政事務所借用市公所廳舍辦公，洽公需求與人流更為龐大，使得原本有限的停車腹地長期一位難求。

新大樓的規畫設計與興建始於前任市長，當時規畫僅開挖地下一層，而9月29日啟用的綜合大樓地下停車場，共計28席汽車停車位，稍稍紓緩汽車位不足的情況，並於9月29日到10月08日前辦理Happy Hour免費開放停放；10月9日至12日因配合「竹北超越竹北文化祭」暫停對外開放，10月13日起正式收費，每小時20元。

鄭朝方進一步指出，周邊機車位沒有妥善規畫停放區域，仍是市民最為垢病的問題之一，因此市公所已規畫分兩大階段推動改善。第一階段為「增設臨時機車位、公所前全面淨空」。由於公所建物已屆27年，並歷經多次地震，將自10月9日起進行為期1年的耐震補強工程，外牆需搭設鷹架，為避免影響人車安全，將暫停開放機車停放，並於出入口增設柵欄機加強管制。

為解決停放需求，義民中學前7格汽車停車位將暫時取消，改畫為機車格，另於公所後方中華路405巷增設臨時機車停車位，兩處共計約150格，而停放於後方的民眾可由公所後門進出洽公。