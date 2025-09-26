捐舊衣、內衣換百貨禮券 竹市回收車10/4開到大遠百
新竹市環保局與新竹大遠百合作，將於10月4日下午2時至4時舉辦「環保衣起來回收」活動，回收舊衣和內衣，即可獲得衣纖木衣架、大遠百100元商品券、大遠百商品抵用券、環保洗碗精及品牌優惠券。
新竹市環保局表示，為讓民眾瞭解舊衣回收後，可透過再生技術轉化為新資源，此次兌換好禮「衣纖木衣架」，即是由舊衣混入不織布邊角料製成，展現循環再生巧思。為響應10月「國際乳癌防治月」，特別提供女性內衣的回收管道，回收之內衣良好者則外銷國外，或供作固體燃料使用，兼顧女性健康與環境永續議題。
環保局提醒，此次回收活動，其中舊衣回收條件說明如下，回收項目僅限上衣、褲子、裙子、外套、洋裝等，至於貼身衣物如內衣褲屬於不可回收項目，切勿提交。活動當天回收的舊衣，將交由回收機構「華大國際企業有限公司」後續處理，並協助公益捐助；至於內衣回收為響應乳癌防治月推出的特別活動，僅限回收女性內衣。
環保局說明，活動當天捐舊衣30件即送衣纖木衣架1份、40件加碼送大遠百100元商品券1份，2種好禮各限量300份；大遠百加碼捐滿30件送大遠百館內抵用券，包含運動品牌、流行服飾、義式餐廳，3種好禮抵用券，各限量100份，共300份，每人限兌換1份，送完為止；捐10件女性內衣即送洗碗精及品牌優惠券各1份，送完為止。
環保局補充，舊衣物屬新竹市公告回收資源物，請妥善打包提交給資源回收車，「可回收」項目指上衣、褲子、裙子、外套、洋裝等；「不可回收」項目包括貼身內衣褲、髒污破損衣物、鞋子、布偶、包包、棉被、枕頭、床單等，請直接歸類為「一般垃圾」，提交給垃圾車。
