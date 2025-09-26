快訊

別回家！今下雨傷亡慘重佛祖街又淹了 搜救人員也不敢貿然前進

批學生請生理假像「衛生棉撲面」 政大講師朱立熙挨轟道歉了

台灣虎航歡慶11歲！全航線511元起 上午10時開搶

聽新聞
0:00 / 0:00

10月開徵營業車牌照稅 新竹市營業貨車增加75輛

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
2025年營業用車輛下期使用牌照稅將於10月1日開徵，新竹市開徵2455輛，較去年2387輛增加68輛，以營業用貨車增加75輛最多。圖／新竹市稅務局提供
2025年營業用車輛下期使用牌照稅將於10月1日開徵，新竹市開徵2455輛，較去年2387輛增加68輛，以營業用貨車增加75輛最多。圖／新竹市稅務局提供

2025年營業用車輛下期使用牌照稅將於10月1日開徵，新竹市開徵2455輛，較去年2387輛增加68輛，以營業用貨車增加75輛最多。新竹市稅務局提醒，繳納期限至10月31日止，請車主於期限內繳納，以免逾期受罰。

新竹市稅務局指出，營業用車輛使用牌照稅於每年4月及10月分上、下2期開徵，新竹市目前營業車車主多數申請稅單及轉帳繳納通知書歸戶服務，每張稅單最多可歸戶5輛車，申請歸戶輛數計2116輛，占比86%。透過歸戶服務，大幅節省繳納時間，減少稅單遺失的風險。

稅務局說明，為方便車主繳納稅款，提供線上查繳稅、行動支付或掃描QR Code等e化繳稅方式，也可持稅單至代收稅款金融機構（郵局不代收）以現金或票據繳納；稅額在3萬元以下者，可至統一、全家、萊爾富、來來（OK）等便利商店繳納，或利用自動櫃員機（ATM）、信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶等方式繳稅。

稅務局補充，為落實節能減碳，鼓勵多車族使用繳款書歸戶服務，車主可於使用牌照稅開徵2個月前，向車籍所在地的地方稅捐稽徵機關申請，就同一直轄市、縣市轄區內，全部車輛進行歸戶，每張繳款書最多可歸戶5輛車，經核准後，每期牌照稅都能適用，之後如有新購車輛，也不用再提出申請，請多加利用。

稅務局提醒，已辦理金融機構或郵局約定轉帳繳納者，請於今年10月31日前，在約定轉帳帳戶內預留足額存款，以利扣款。民眾如有任何疑問，請至稅務局網站（https://www.hcct.gov.tw/ch/propaganda.jsp）查詢，或撥打03-5225161分機311至317、0800-000321、1999市民服務專線。

新竹 車主 繳稅

延伸閱讀

營業用車牌照稅 10月開徵

小貨車加裝座椅 須變更登記

全台近30萬輛營業車牌照稅10月開徵 估稅收約12.5億

竹市萬聖節「萌怪不夜城」10月17日登場 卡娜赫拉陪伴同樂

相關新聞

影／吊車大王「40億白宮總部」直擊！明起連3天開放並舉辦重機械吊車展

睽違6年號稱史上最大規模「啟德重機械吊車展」，27日至29日一連3天在新竹縣寶山鄉舉辦，會場將展示造價3億多、重達220...

竹北市民活動中心29日起Happy Hour 地下停車場10天免費停車

新竹縣竹北市民活動中心綜合大樓，已於9月18日正式取得使用執照，竹北市公所今天宣布將於9月29日至10月8日推出「Hap...

捐舊衣、內衣換百貨禮券 竹市回收車10/4開到大遠百

新竹市環保局與新竹大遠百合作，將於10月4日下午2時至4時舉辦「環保衣起來回收」活動，回收舊衣和內衣，即可獲得衣纖木衣架...

10月開徵營業車牌照稅 新竹市營業貨車增加75輛

2025年營業用車輛下期使用牌照稅將於10月1日開徵，新竹市開徵2455輛，較去年2387輛增加68輛，以營業用貨車增加...

新竹橫山普發5000元

考量美國關稅與匯率衝擊，新竹縣橫山鄉公所近日通過追加預算，11月25日起發放每位鄉民5千元生活補助金，估計1.2萬人受惠...

桃園YouBike使用人次破億

桃園市YouBike使用人次突破1億大關，第1億人次的幸運兒是學生陸一凡，他當天從中壢火車站租借YouBike騎到學校，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。