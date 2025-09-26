10月開徵營業車牌照稅 新竹市營業貨車增加75輛

2025年營業用車輛下期使用牌照稅將於10月1日開徵，新竹市開徵2455輛，較去年2387輛增加68輛，以營業用貨車增加75輛最多。新竹市稅務局提醒，繳納期限至10月31日止，請車主於期限內繳納，以免逾期受罰。

新竹市稅務局指出，營業用車輛使用牌照稅於每年4月及10月分上、下2期開徵，新竹市目前營業車車主多數申請稅單及轉帳繳納通知書歸戶服務，每張稅單最多可歸戶5輛車，申請歸戶輛數計2116輛，占比86%。透過歸戶服務，大幅節省繳納時間，減少稅單遺失的風險。

稅務局說明，為方便車主繳納稅款，提供線上查繳稅、行動支付或掃描QR Code等e化繳稅方式，也可持稅單至代收稅款金融機構（郵局不代收）以現金或票據繳納；稅額在3萬元以下者，可至統一、全家、萊爾富、來來（OK）等便利商店繳納，或利用自動櫃員機（ATM）、信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶等方式繳稅。

稅務局補充，為落實節能減碳，鼓勵多車族使用繳款書歸戶服務，車主可於使用牌照稅開徵2個月前，向車籍所在地的地方稅捐稽徵機關申請，就同一直轄市、縣市轄區內，全部車輛進行歸戶，每張繳款書最多可歸戶5輛車，經核准後，每期牌照稅都能適用，之後如有新購車輛，也不用再提出申請，請多加利用。

稅務局提醒，已辦理金融機構或郵局約定轉帳繳納者，請於今年10月31日前，在約定轉帳帳戶內預留足額存款，以利扣款。民眾如有任何疑問，請至稅務局網站（https://www.hcct.gov.tw/ch/propaganda.jsp）查詢，或撥打03-5225161分機311至317、0800-000321、1999市民服務專線。