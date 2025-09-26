快訊

影／吊車大王「40億白宮總部」直擊！明起連3天開放並舉辦重機械吊車展

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
胡漢龑斥資40億元，在寶山打造全新總部「啟德白宮」，採歐式建築風格。記者郭政芬／攝影
睽違6年號稱史上最大規模「啟德重機械吊車展」，27日至29日一連3天在新竹縣寶山鄉舉辦，會場將展示造價3億多、重達2200噸的履帶吊車，還有美國進口價值逾6、7千萬，全世界最高的104公尺雲梯消防車，民眾可以近距離欣賞吊車獨有魅力，特別的是，啟德重機械將開放斥資40億元打造裝潢奢華的白宮總部，歡迎民眾前來參觀。

啟德重機械董事長胡漢龑指出，以前每年都會舉辦1次展覽，但因為疫情，加上竹科因台積電擴廠徵用了原本的土地，導致停辦了6年多。這次是有史以來規模最大、堪稱全世界吊車公司中最大的展覽，展覽的重點包括全台灣少有的2200噸級履帶吊車，以及101公尺雲梯消防車和各類型的進口與國產吊車。白宮總部一樓開放民眾參觀，展期共3天。

為何購入3.7億的2200噸級履帶吊車？胡漢龑說明，這些超大型吊車在台灣的石化、電廠及海上風力發電基座吊裝工程中扮演關鍵角色，不僅能大幅節省從國外調度設備所需的數千萬元運費，更能節省數個月的組裝與檢驗時間，對於提升台灣的重大工程效率具有意義。

胡漢龑斥資40億元，在寶山打造全新總部「啟德白宮」，採歐式建築風格，內部裝潢延續豪宅「羅浮宮」的奢華氣派，內部金光閃閃，氣勢驚人，內有手工打造的貝殼長桌，價值超過300萬元，水晶吊燈單盞相當吸睛，一樓裝潢總費用約5000萬元。

胡漢龑分享，他很喜歡歐式建築物，一般的裝潢可能用了10多年，就面臨剝落、潮濕等，但百年工藝有耐用性，不會腐蝕生鏽長白蟻，這也是他願意斥資40億來打造總部的主因，「歐式建築看1百年都不會落伍，可用到百年以上。」

當天開放總部一樓，參觀者需注意，一樓展區禁止攜帶食物和飲料進入，而寵物狗雖然可以帶入，但不能落地。這次除了展示吊車，也開放4區高空吊籃體驗與推廣。9月29日還有捐血送好禮活動，捐 250cc就贈送 全聯禮券300元、手電筒一個，以及設計精美的雨傘，若捐500cc可選限量版的東北大花雨傘。

活動日期從27日至29日，早上8點到下午4點30分（最後入場時間下午3點半），地點位於：新竹縣寶山鄉大雅路二段168號。

展覽的重點包括全台灣少有的2200噸級履帶吊車，以及 101公尺雲梯消防車。記者郭政芬／攝影
水晶吊燈單盞相當吸睛，一樓裝潢總費用約5000萬元。記者郭政芬／攝影
內部裝潢延續豪宅「羅浮宮」的奢華氣派，內部金光閃閃，氣勢驚人。記者郭政芬／攝影
睽違6年，史上最大規模「啟德重機械吊車展」將於9月27日至29日一連3天舉行。圖／啟德重機提供
會場將展示造價3億多、重達2200噸的履帶吊車。記者郭政芬／攝影
將開放斥資40億元打造內部裝潢奢華的「羅浮宮」白宮總部，記者郭政芬／攝影
睽違6年，史上最大規模「啟德重機械吊車展」將於9月27日至29日一連三天舉行。圖／啟德重機提供
