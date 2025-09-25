聽新聞
青年最多城市！桃竹青年諮詢雙城對話 激盪政策創新

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市青年局今帶領青諮會委員前往新竹市交流，吸引逾50名青年參與。記者周嘉茹／翻攝
桃園青年諮詢會為全台首創的青年政策諮詢平台，集結各領域青年代表，透過定期提案與審議，針對交通、環境、文化、教育及就業等公共議題建言，並由局處跨域協作將建議納入市政決策。桃園市青年局今帶領青諮會委員前往新竹市交流，吸引逾50名青年參與，顯見青年對公共事務的關注。

桃園市青年事務局局長、青年諮詢會副召集人侯佳齡今率領第六屆青諮會委員前往新竹市，與新竹市青年事務委員會展開「雙城對話」，雙方分享政策提案、審議流程及實務經驗，透過面對面交流激盪城市治理與青年參與的新思路，展現「青年共創、政府共行」的新治理模式。

本次交流活動上午於新竹市青年發展中心舉行，雙方委員分享提案經驗與落實成效；下午則參訪「衣啟飛翔創客基地」，了解中央部會創業輔導資源及專業設備如何協助創意落地，並走訪地方創生據點「見域工作室」，由創辦人分享社區營造與文化再生歷程，啟發青年思考如何將創意付諸實踐、拓展公共參與的可能性。

桃園青諮委員劉憬勲表示，桃園與新竹同為青年人口最多的城市，交流過程不僅看見科技與民生產業並行的可能，也感受到同世代青年對公共事務的熱情。委員詹宇翔則指出，此次跨縣市交流收穫良多，觀察到竹市青年參與機制與桃園不同，特別是在局處決策及青年就業、創業輔導的整合方式上，值得持續交流，共同推進青年參政與賦權。

青年局局長侯佳齡表示，青年諮詢會是市府蒐集青年意見的重要平台，此次跨縣市交流深化彼此學習，也提升青年對公共事務的關注。未來將持續透過「桃竹竹苗區域治理平台」推動跨域合作，讓青年建言在市政決策中發揮更大影響力，為城市注入源源不絕的青年活力。

青年 桃園 新竹

