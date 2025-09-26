聽新聞
0:00 / 0:00

新竹橫山普發5000元

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導

考量美國關稅與匯率衝擊，新竹縣橫山鄉公所近日通過追加預算，11月25日起發放每位鄉民5千元生活補助金，估計1.2萬人受惠，總經費6千萬元。有民眾憂心影響公庫，鄉公所回應，鄉庫有4.7億元可動支，不影響鄉內建設與人事支出。

橫山鄉公所鄉長張志弘2021年首開竹縣13鄉鎮市先河，成為第一個因應新冠疫情對全鄉每人發出1千元防疫紓困金的鄉鎮，次年又修訂相關發放條例，加碼再發每人2千元防疫紓困金。如今普發5千元，再度引發地方熱議。

張志弘說，美國對台關稅和匯率匯差衝擊基層勞工生活，鄉親屢有反映，工作從周休2日變成周休3、4日，甚至地方的小企業寧可不接單，所以公所決定發放生活補助金，協助民眾度過難關。

鄉公所指出，生活補助計畫預算總額6040萬元，其中包含40萬元行政作業費，經代表會通過後正式編列。今年8月4日前設籍橫山的居民均可領取5千元，當天出生並完成戶口登記的新生兒也包含在內，將於11月25日至27日一連3天，由公所派員在各村投開票所現場發放。

消息傳出，不少鄉親直呼「及時雨」，能暫時紓解經濟壓力，但也有居民擔心，恐造成財政隱憂，是否會影響鄉政發展？鄉公所秘書謝文桓回應，鄉庫仍有近4.7億元可動支。

新竹 普發現金

延伸閱讀

獨／宛如軍火庫！黑幫民宅囤10槍200彈 新竹警攻堅驚見M16

新竹湖口中秋晚會亮眼！盧廣仲、李雅英登台 鄉長捐薪10萬援花蓮

偷渡離台？左營槍擊命案槍手「焚車逃逸」去向成謎 檢警東港大追緝

桃園國際商機媒合大會 助業者分散關稅風險找商機

相關新聞

新竹橫山普發5000元

考量美國關稅與匯率衝擊，新竹縣橫山鄉公所近日通過追加預算，11月25日起發放每位鄉民5千元生活補助金，估計1.2萬人受惠...

青年最多城市！桃竹青年諮詢雙城對話 激盪政策創新

桃園市青年諮詢會為全台首創的青年政策諮詢平台，集結各領域青年代表，透過定期提案與審議，針對交通、環境、文化、教育及就業等...

鐵窗隔不了親情 桃監中秋懇親祖孫淚擁團圓

中秋節前夕，法務部矯正署桃園監獄昨天起一連3天舉辦「收容人電話懇親」及「收容人面對面懇親」活動，讓283名收容人與500...

桃園YouBike第1億名騎士出爐 他騎車上學意外成大獎幸運兒

桃園市YouBike使用人次正式突破1億大關，歡慶重要時刻，市府交通局今特別頒發Apple Watch、紀念悠遊卡及百貨...

免財力證明！張善政宣布發萬元救助金 助花蓮受災原民族人

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，造成光復鄉嚴重災情。桃園市長張善政下午宣布啟動急難救助措施，針對設籍桃園的原住民族人提供每...

新竹湖口中秋晚會亮眼！盧廣仲、李雅英登台 鄉長捐薪10萬援花蓮

新竹縣湖口鄉將在10月4日下午4點到晚上10點，於湖口鄉王爺壟停三、停四停車場舉辦中秋晚會，邀請李雅英、陳忻玥和盧廣仲等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。