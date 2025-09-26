新竹橫山普發5000元

考量美國關稅與匯率衝擊，新竹縣橫山鄉公所近日通過追加預算，11月25日起發放每位鄉民5千元生活補助金，估計1.2萬人受惠，總經費6千萬元。有民眾憂心影響公庫，鄉公所回應，鄉庫有4.7億元可動支，不影響鄉內建設與人事支出。

橫山鄉公所鄉長張志弘2021年首開竹縣13鄉鎮市先河，成為第一個因應新冠疫情對全鄉每人發出1千元防疫紓困金的鄉鎮，次年又修訂相關發放條例，加碼再發每人2千元防疫紓困金。如今普發5千元，再度引發地方熱議。

張志弘說，美國對台關稅和匯率匯差衝擊基層勞工生活，鄉親屢有反映，工作從周休2日變成周休3、4日，甚至地方的小企業寧可不接單，所以公所決定發放生活補助金，協助民眾度過難關。

鄉公所指出，生活補助計畫預算總額6040萬元，其中包含40萬元行政作業費，經代表會通過後正式編列。今年8月4日前設籍橫山的居民均可領取5千元，當天出生並完成戶口登記的新生兒也包含在內，將於11月25日至27日一連3天，由公所派員在各村投開票所現場發放。

消息傳出，不少鄉親直呼「及時雨」，能暫時紓解經濟壓力，但也有居民擔心，恐造成財政隱憂，是否會影響鄉政發展？鄉公所秘書謝文桓回應，鄉庫仍有近4.7億元可動支。