鐵窗隔不了親情 桃監中秋懇親祖孫淚擁團圓
中秋節前夕，法務部矯正署桃園監獄昨天起一連3天舉辦「收容人電話懇親」及「收容人面對面懇親」活動，讓283名收容人與500餘名家屬在節慶前夕能相聚，現場洋溢感人氛圍，一幕幕家人的擁抱與淚水，為收容人重返社會的復歸之路注入深厚情感力量。
其中，年少時，因誤信損友淪為詐團車手而入獄服刑的21歲阿徽，在懇親會場焦急等候，一見大清早遠從苗栗趕車而來、年邁身影緩緩映入眼簾的阿公阿嬤，當場情緒潰堤、激動地流下男兒淚，立刻上前緊緊擁抱著阿公阿嬤，承諾出獄後定痛改前非，場面溫馨動容。
桃園監獄今年中秋懇親活動除了安排懇親，凝聚家庭情感，會場也結合反詐騙宣導，張貼圖文海報提醒收容人與家屬對常見詐騙手法有所警惕，避免因一時無知再度誤入歧途。活動區設有主題背板與打卡道具，並提供拍立得合影留念，留下難得的團聚回憶。
此外，桃監更是特別訂購彰化監獄秒殺的手工製作「鐵窗月餅」，讓收容人和家屬一邊品嚐節慶滋味，一邊共享親情、重溫天倫。整場活動在依依不捨的擁抱與祝福中圓滿結束，同時也在每個人心中留下深刻感動。
副典獄長王恩先表示，家庭支持是收容人蛻變成長的重要力量，透過懇親活動，不僅讓收容人感受親情溫暖，更強化其家庭角色認同與自我責任感。未來，監方將持續推動此類活動，為收容人復歸社會鋪設更穩固的情感基礎。
