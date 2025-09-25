快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
法務部矯正署桃園監獄昨起一連3天舉辦舉辦「收容人電話懇親」及「面對面懇親」活動。圖／桃園監獄提供
法務部矯正署桃園監獄昨起一連3天舉辦舉辦「收容人電話懇親」及「面對面懇親」活動。圖／桃園監獄提供

中秋節前夕，法務部矯正署桃園監獄昨天起一連3天舉辦「收容人電話懇親」及「收容人面對面懇親」活動，讓283名收容人與500餘名家屬在節慶前夕能相聚，現場洋溢感人氛圍，一幕幕家人的擁抱與淚水，為收容人重返社會的復歸之路注入深厚情感力量。

其中，年少時，因誤信損友淪為詐團車手而入獄服刑的21歲阿徽，在懇親會場焦急等候，一見大清早遠從苗栗趕車而來、年邁身影緩緩映入眼簾的阿公阿嬤，當場情緒潰堤、激動地流下男兒淚，立刻上前緊緊擁抱著阿公阿嬤，承諾出獄後定痛改前非，場面溫馨動容。

桃園監獄今年中秋懇親活動除了安排懇親，凝聚家庭情感，會場也結合反詐騙宣導，張貼圖文海報提醒收容人與家屬對常見詐騙手法有所警惕，避免因一時無知再度誤入歧途。活動區設有主題背板與打卡道具，並提供拍立得合影留念，留下難得的團聚回憶。

此外，桃監更是特別訂購彰化監獄秒殺的手工製作「鐵窗月餅」，讓收容人和家屬一邊品嚐節慶滋味，一邊共享親情、重溫天倫。整場活動在依依不捨的擁抱與祝福中圓滿結束，同時也在每個人心中留下深刻感動。

副典獄長王恩先表示，家庭支持是收容人蛻變成長的重要力量，透過懇親活動，不僅讓收容人感受親情溫暖，更強化其家庭角色認同與自我責任感。未來，監方將持續推動此類活動，為收容人復歸社會鋪設更穩固的情感基礎。

法務部矯正署桃園監獄昨起一連3天舉辦舉辦「收容人電話懇親」及「面對面懇親」活動，副典獄長王恩先（左）與教化科長顏立德一一關懷參與懇親會的收容人及家屬。圖／桃園監獄提供
法務部矯正署桃園監獄昨起一連3天舉辦舉辦「收容人電話懇親」及「面對面懇親」活動，副典獄長王恩先（左）與教化科長顏立德一一關懷參與懇親會的收容人及家屬。圖／桃園監獄提供
法務部矯正署桃園監獄昨起一連3天舉辦舉辦「收容人電話懇親」及「面對面懇親」活動。圖／桃園監獄提供
法務部矯正署桃園監獄昨起一連3天舉辦舉辦「收容人電話懇親」及「面對面懇親」活動。圖／桃園監獄提供

監獄 中秋節

鐵窗隔不了親情 桃監中秋懇親祖孫淚擁團圓

中秋節前夕，法務部矯正署桃園監獄昨天起一連3天舉辦「收容人電話懇親」及「收容人面對面懇親」活動，讓283名收容人與500...

桃園YouBike第1億名騎士出爐 他騎車上學意外成大獎幸運兒

桃園市YouBike使用人次正式突破1億大關，歡慶重要時刻，市府交通局今特別頒發Apple Watch、紀念悠遊卡及百貨...

免財力證明！張善政宣布發萬元救助金 助花蓮受災原民族人

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，造成光復鄉嚴重災情。桃園市長張善政下午宣布啟動急難救助措施，針對設籍桃園的原住民族人提供每...

新竹湖口中秋晚會亮眼！盧廣仲、李雅英登台 鄉長捐薪10萬援花蓮

新竹縣湖口鄉將在10月4日下午4點到晚上10點，於湖口鄉王爺壟停三、停四停車場舉辦中秋晚會，邀請李雅英、陳忻玥和盧廣仲等...

竹市萬聖節「萌怪不夜城」10月17日登場 卡娜赫拉陪伴同樂

2025新竹市萬聖節「萌怪不夜城」10月17日至10月31日將於新竹市政府熱鬧登場。新竹市文化局表示，今年與重量級IP「...

教師節、中秋節連假 桃市環保局：照常清運垃圾

近期即將迎來教師節、中秋節、雙十節及光復節等4個連續假期，桃園市環保局今表示，除固定休息的周日外，其餘連假期間皆照常沿線...

