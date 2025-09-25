桃園YouBike第1億名騎士出爐 他騎車上學意外成大獎幸運兒

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市YouBike使用人次突破1億大關，市府交通局今特別頒發Apple Watch、紀念悠遊卡及百貨商品券給第1億人次的幸運兒及前後2名使用者。記者朱冠諭／攝影
桃園YouBike使用人次正式突破1億大關，歡慶重要時刻，市府交通局今特別頒發Apple Watch、紀念悠遊卡及百貨商品券給第1億人次的幸運兒及前後2名使用者。市長張善政表示，這位第1億人次的幸運兒當天從中壢火車站借車前往學校，顯見YouBike已融入年輕學子的日常生活，市府將持續逐步增設站點與車輛，提供更便利的服務。

張善政表示，他上任不久後，便積極推動YouBike 1.0全面汰換為2.0系統，不僅提前3個月上線，後續更導入2.0E智慧系統，他也在復興區角板山等山區地點設置站點，讓山區民眾與遊客都能享受便利的騎乘服務。

張善政說，市府與微笑單車公司是共創雙贏的最佳夥伴，目前全市站點已突破600站，車輛超過1萬2000輛，市民使用頻率也顯著提升，成果相當亮眼。

微笑單車股份有限公司董事長劉麗珠表示，YouBike在桃園累積騎乘突破1億人次，充分顯示公共自行車深受市民肯定與愛用，據統計，火車站、捷運站及學校周邊的使用量最高，反映出學生族群對於接駁交通的殷切需求。

第1億人次幸運兒陸一凡在現場開心分享，他說自己在中壢街頭經常看到許多人騎乘YouBike，覺得非常方便實用，也希望能鼓勵更多人多加使用，說不定隨時都有機會成為下一位幸運得主。

交通局表示，市府今年8月舉辦「我是預言家」趣味活動，成功吸引市民踴躍參與，當月騎乘量更突破141萬人次，創下開辦以來的歷史新高紀錄；即日起至10月25日市府再推出「桃園億騎 微笑前行」抽獎活動，只要註冊成為YouBike會員並完成公共自行車傷害險投保，每騎乘YouBike 2.0或2.0E系統五次，就能獲得一次抽獎機會，歡迎市民參與。

桃園市YouBike使用人次突破1億大關，市府交通局今特別頒發Apple Watch、紀念悠遊卡及百貨商品券給第1億人次的幸運兒及前後2名使用者。記者朱冠諭／攝影
YouBike 火車站 桃園

