桃園YouBike第1億名騎士出爐 他騎車上學意外成大獎幸運兒

桃園市YouBike使用人次正式突破1億大關，歡慶重要時刻，市府交通局今特別頒發Apple Watch、紀念悠遊卡及百貨商品券給第1億人次的幸運兒及前後2名使用者。市長張善政表示，這位第1億人次的幸運兒當天從中壢火車站借車前往學校，顯見YouBike已融入年輕學子的日常生活，市府將持續逐步增設站點與車輛，提供更便利的服務。

張善政表示，他上任不久後，便積極推動YouBike 1.0全面汰換為2.0系統，不僅提前3個月上線，後續更導入2.0E智慧系統，他也在復興區角板山等山區地點設置站點，讓山區民眾與遊客都能享受便利的騎乘服務。

張善政說，市府與微笑單車公司是共創雙贏的最佳夥伴，目前全市站點已突破600站，車輛超過1萬2000輛，市民使用頻率也顯著提升，成果相當亮眼。

微笑單車股份有限公司董事長劉麗珠表示，YouBike在桃園累積騎乘突破1億人次，充分顯示公共自行車深受市民肯定與愛用，據統計，火車站、捷運站及學校周邊的使用量最高，反映出學生族群對於接駁交通的殷切需求。

第1億人次幸運兒陸一凡在現場開心分享，他說自己在中壢街頭經常看到許多人騎乘YouBike，覺得非常方便實用，也希望能鼓勵更多人多加使用，說不定隨時都有機會成為下一位幸運得主。