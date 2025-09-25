免財力證明！張善政宣布發萬元救助金 助花蓮受災原民族人

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，造成光復鄉嚴重災情。桃園市長張善政下午宣布啟動急難救助措施，針對設籍桃園的原住民族人提供每戶1萬元生活扶助金，他強調此次申請流程將從簡從寬，不需財力證明，希望將救助更快送達族人手中，也呼籲中央規畫統一的救助計畫。

張善政表示，凡設籍桃園的原住民族人，若本人、配偶或三等親屬家戶為受災戶，因災害衝擊導致工作受影響、家戶生計陷入困境者，都可申請每戶1萬元的生活扶助金，為加速救助發放，申請從寬認定，免附財力證明如所得清單等，只需檢附2至3張受災照片，或政府、村里長出具的受災證明即可，盼減輕族人災後的經濟壓力。

張善政表示，面對花蓮急迫災情，市府持續動員支援，繼昨日第一波救災團隊出發後，航空城工程處也加入救援行列，將分批於今明兩日出發，共計出動卡車3輛、吊卡4輛、挖土機12部、鏟裝機1部、抽水機5部、發電機2部、水車1部，連同廠商技術人員與同仁共38人，趕赴花蓮投入救災。

預計今晚8點可先派遣吊卡2輛、挖土機2部、抽水機2部及11位人員抵達現場支援，明日上午也將再出動吸泥車等車輛與6位環保局人力增派支援。

市府表示，將持續與花蓮災區保持密切聯繫，並整合各項資源，提供受災族人最即時且實際的協助；除推動急難專案，市府也支持「桃園原住民族青年救援行動」，號召青年族人前往花蓮原鄉協助救災，市府將提供交通、住宿等相關經費支持，讓青年能安心投入救災工作。