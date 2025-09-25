新竹湖口中秋晚會亮眼！盧廣仲、李雅英登台 鄉長捐薪10萬援花蓮

新竹縣湖口鄉將在10月4日下午4點到晚上10點，於湖口鄉王爺壟停三、停四停車場舉辦中秋晚會，邀請李雅英、陳忻玥和盧廣仲等卡司，獲得民眾熱烈討論，湖口鄉長吳淑君說，媽媽有許多兄弟姊妹都住花蓮，她個人捐出這個月的薪水10萬元，投入光復鄉的賑災及復原，並在晚會現場將設置樂捐箱，歡迎鄉親一起來做公益。

湖口中秋晚會將連續6小時不間斷的舞台表演、璀璨煙火秀與豐富抽獎活動，這次邀請到小朋友最喜愛的鯊魚寶寶帶來親子同樂舞台，還有客家金曲歌王謝宇威、人氣歌手陳忻玥、王ADEN、彭柏邑將輪番獻唱；國民啦啦隊女神李雅英帶來熱舞串燒；還有icyball冰球樂團、TRASH，以及國民天王盧廣仲壓軸登場，帶來最強音樂饗宴，讓湖口夜空充滿歌聲與歡笑。

近期因為花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉的嚴重災情，湖口鄉長吳淑君今天在中秋晚會記者會中表示、媽媽有14個兄弟姊妹都住在花蓮，特別感傷，因此個人捐出這個月的薪水10萬元，投入光復鄉的賑災及復原。

吳淑君說，「同島一命、當我們在歡度中秋之餘，也沒有忘記光復鄉的民眾」，因此在晚會現場將設置樂捐箱，歡迎鄉親一起來做公益，光復鄉民必須重建家園、這條漫漫長路，希望大家一起同心，同時邀請各界伸出援手。