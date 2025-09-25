桃園國際商機媒合大會 助業者分散關稅風險找商機

桃園市政府經濟發展局今天舉辦「2025桃園國際商機媒合大會」，藉由媒合國際客戶，協助業者因應美國加徵關稅所帶來的出口挑戰，也將MIT（Made in Taoyuan）產品推向國際市場。

桃園經發局表示，桃園市工業產值達新台幣4兆元，為全台第一大工業城，本次活動報名洽談供應商約140家，安排與國外買主進行超過200場次洽談，其中桃園參加業者約占八成，包括台達電、大同公司、凌華科技、黑松、臺灣菸酒、明基三豐等業者。

經發局指出，本次邀請來自加拿大、日本、韓國、澳洲及中東等12國、17家來自非美地區的買主前來桃園採購，重量級國際買主包括全球知名IT通路商TDSYNNEX、澳洲ICT領導業者PIONEER COMPUTERS、馬來西亞前5大集團企業成功集團旗下餐飲事業Berjaya Roasters以及南韓前3大連鎖通路商Korea Seven等。

經發局說，大會現場同時展示國內24家優質企業產品，包括桃園在地企業微邦科技的霧化治療系統、勁芯電池的便攜式行動電源組及黑松的新口味氣泡飲品等，吸引眾多國內外業者洽詢。

經發局也說，「2025國際中小企業博覽會」今天也同步於會展中心展開為期3天活動，展會主題為「專注AI與永續、掌握契機與未來」；市府也同步設立「桃園館」，攜手工業會、商業會及企業聯合會集中展示優質產品與技術，並提供參展補助方案，協助企業提升能見度與國際競爭力。

經發局表示，展會規模達近200攤位、逾100家企業參展、涵蓋6國，預計吸引5萬人次及1000名國際交流人次，並創造20億元產值，成為桃園推動國際合作與永續發展的重要平台。