竹市萬聖節「萌怪不夜城」10月17日登場 卡娜赫拉陪伴同樂

2025新竹市萬聖節「萌怪不夜城」10月17日至10月31日將於新竹市政府熱鬧登場。新竹市文化局表示，今年與重量級IP「卡娜赫拉的小動物」合作，療癒系明星 P助與粉紅兔兔將化身萬聖節限定小萌怪，陪伴大家一起歡度10月最熱鬧的節日。

新竹市代理市長邱臣遠指出，新竹市是平均年齡低，學齡人口比例高的城市，萬聖節以親子同樂為主要特色，不限年齡層均能在萬聖節系列活動找到樂趣，每年吸引數萬人參與。今年特別與大小朋友都喜愛的國際IP「卡娜赫拉的小動物」合作，超可愛P助、粉紅兔兔等人氣角色，都將在市府及周邊出沒，歡迎有空的民眾在活動期間，來市府玩、拍照打卡，歡慶萬聖節。

文化局提到，今年主視覺以「可愛出擊」為概念，將萬聖節的驚奇氛圍與卡娜赫拉的小動物角色療癒魅力融合，將市府建築物變身為卡娜赫拉的小動物童趣世界；從市府大廳到幸福廣場、二二八公園草皮等處，處處都能遇見小萌怪的蹤影。

文化局說明，除了超好拍的打卡裝置外，10月24日晚間更將迎來萬眾期待的「萬聖大遊行」，邀請市民朋友換上最創意、最吸睛的裝扮，一起來市府廣場踩街，舞台更有一小時不間斷的限定版兒童劇演出，創造滿滿的節慶氛圍；當日在二二八公園集結的「怪奇小鎮市集」，精選20 攤精選美食與特色攤位。

文化局補充，今年特別攜手舊城區商圈，推出活動期間限定優惠與集章換抽獎券的活動；活動期間，只要於指定店家消費就有機會享有限定優惠；另有店家集章活動，完成集章條件，就有機會參加抽獎把萬聖節限定禮品驚喜帶回家。