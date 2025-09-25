教師節、中秋節連假 桃市環保局：照常清運垃圾

近期即將迎來教師節、中秋節、雙十節及光復節等4個連續假期，桃園市環保局今表示，除固定休息的周日外，其餘連假期間皆照常沿線收運垃圾，市民可依平日習慣時間交付垃圾，避免囤積，也提醒市民可多加利用「桃園垃圾車」APP或至環管處官方網站查詢清運動態，減少等候時間。

環保局表示，中秋連假期間垃圾量常顯著增加，呼籲市民確實分類垃圾、減少一次性餐具使用，並落實「惜食減量」與「廚餘瀝乾」，以利後續清運並降低異味滋生風險。烤肉後木炭灰燼務必以大量清水澆熄降溫後再行排出，瓦斯罐等高壓瓶罐則應做好「確認用盡、獨立打包、加註警語、交付資收」4步驟，以保障清潔隊員安全。

環管處長張書豪呼籲，節慶送禮應以心意為重，選購禮盒時可掌握「一多三少」原則，即產品份量多、包裝材料少、材質種類少、印刷少，優先選購友善環境禮盒，減少過度包裝所衍生之垃圾量，也鼓勵企業及機關團體響應「綠色採購」與「減塑生活」政策，推動辦公室無紙化、使用可重複性文具等具體行動，從源頭降低廢棄物產生，讓環保理念融入日常生活。