快訊

孫生對4女性侵猥褻、拍性影像還當庭扯謊 北檢起訴求重刑

中職／「老家已被洪水吞沒」周思齊宣布推動光復鄉修復計畫

竹科旁驚爆警匪槍戰！警追槍砲要犯連開10多槍 嫌犯衝撞逃脫

教師節3天連假…國3龍潭段往風景區易塞車 警呼籲走替代路

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
龍潭警分局已規畫教師節連假加強交通疏導工作。記者鄭國樑／翻攝
龍潭警分局已規畫教師節連假加強交通疏導工作。記者鄭國樑／翻攝

桃園市龍潭警分局表示，9月27日（周六）至29日教師節3天連假，預估轄區國道3號和台3線省道除了湧入返鄉車潮，沿線小人國、六福村及石門水庫各風景遊樂區也會迎來大批人車，分局已規畫相關路口派員警、協勤民力加強交通疏導。

警方指出，龍潭區易塞車路段為中原路、中豐路段，都是來往熱門風景區與國3大溪、龍潭、高原、關西交流道和台3線的車潮，3天連假又逢好天氣更容易壅塞。建議返鄉民眾和遊客前往、經過觀光、遊樂區方向行駛替代道路，路線如下：

一、國3龍潭交流道下（往龍潭市區中正路方向）→大昌路→右轉中正路→左轉新龍路→左轉中豐路→往遊樂區方向。

二、龍潭交流道下（一樣往中正路方向）→大昌路→左轉中正路→往石門水庫→龍源路往遊樂區方向。

三、關西交流道下（往關西方向）→正義路→左轉光明路→往遊樂區方向。

四、高原交流道下（往龍潭方向）→高原路→龍源路高原段→龍源路→溪州大橋→往石門水庫。

警方提醒國道3號每日0至5時暫停收費，請駕駛人多加利用；用路人要了解龍潭區交通狀況，可直接撥打龍潭警察分局勤務指揮中心電話（03）4891112，或高速公路查詢電話1968，可也上交通部網站查詢。

石門水庫 國道 連假

延伸閱讀

三連假疏運 10/6中秋節預估高鐵將創34.8萬人次歷史新高

教師節連假高鐵疏運尖峰時段曝光 離峰時段仍有空位

教師節連假車潮湧現 桃警啟動交通疏導機制管制路線曝

影／教師節連假墾丁地區首日住房率9成 警提醒交通管制措施

相關新聞

全鄉普發5000元領先全國！ 竹縣橫山鄉助民因應關稅與匯率衝擊

考量美國關稅與匯率衝擊，新竹縣橫山鄉通過追加預算，將從11月25日起連續3天發放生活補助金，每名鄉民可領5000元，估計...

教師節連假車潮湧現 桃警啟動交通疏導機制管制路線曝

教師節3天連假周末首登場，與今年中秋連假僅相隔4天，桃園市警局指出，教師節雖以休閒旅次為主，但部分民眾可能提早返鄉，預期...

教師節3天連假…國3龍潭段往風景區易塞車 警呼籲走替代路

桃園市龍潭警分局表示，9月27日（周六）至29日教師節3天連假，預估轄區國道3號和台3線省道除了湧入返鄉車潮，沿線小人國...

桃園龍潭軍機噪音 居民盼避免休息時段演練

陸軍桃園市龍潭基地直升機起降頻繁，國防部航空噪音補償今年涵蓋龍潭、大溪、平鎮區49里逾7萬戶，申領期限倒數，約1萬戶未申...

竹市交通建設 時力提訴求 市府：綜合考量

新竹市明年總預算至少增加百億元，時代力量新竹市議會黨團昨天訴求公車預算要加倍，YouBike量能要提升、電桿地下化、科技...

廣角鏡／苗栗鑽石、白金婚禮金 夫妻平分各1包

苗栗縣政府統計今年結婚滿第60周年，鑽石婚夫妻383對，滿70年白金婚夫妻58對，縣府重陽敬老將分別致贈每對3200元、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。