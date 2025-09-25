教師節3天連假…國3龍潭段往風景區易塞車 警呼籲走替代路
桃園市龍潭警分局表示，9月27日（周六）至29日教師節3天連假，預估轄區國道3號和台3線省道除了湧入返鄉車潮，沿線小人國、六福村及石門水庫各風景遊樂區也會迎來大批人車，分局已規畫相關路口派員警、協勤民力加強交通疏導。
警方指出，龍潭區易塞車路段為中原路、中豐路段，都是來往熱門風景區與國3大溪、龍潭、高原、關西交流道和台3線的車潮，3天連假又逢好天氣更容易壅塞。建議返鄉民眾和遊客前往、經過觀光、遊樂區方向行駛替代道路，路線如下：
一、國3龍潭交流道下（往龍潭市區中正路方向）→大昌路→右轉中正路→左轉新龍路→左轉中豐路→往遊樂區方向。
二、龍潭交流道下（一樣往中正路方向）→大昌路→左轉中正路→往石門水庫→龍源路往遊樂區方向。
三、關西交流道下（往關西方向）→正義路→左轉光明路→往遊樂區方向。
四、高原交流道下（往龍潭方向）→高原路→龍源路高原段→龍源路→溪州大橋→往石門水庫。
警方提醒國道3號每日0至5時暫停收費，請駕駛人多加利用；用路人要了解龍潭區交通狀況，可直接撥打龍潭警察分局勤務指揮中心電話（03）4891112，或高速公路查詢電話1968，可也上交通部網站查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言