教師節3天連假…國3龍潭段往風景區易塞車 警呼籲走替代路

桃園市龍潭警分局表示，9月27日（周六）至29日教師節3天連假，預估轄區國道3號和台3線省道除了湧入返鄉車潮，沿線小人國、六福村及石門水庫各風景遊樂區也會迎來大批人車，分局已規畫相關路口派員警、協勤民力加強交通疏導。

警方指出，龍潭區易塞車路段為中原路、中豐路段，都是來往熱門風景區與國3大溪、龍潭、高原、關西交流道和台3線的車潮，3天連假又逢好天氣更容易壅塞。建議返鄉民眾和遊客前往、經過觀光、遊樂區方向行駛替代道路，路線如下：

一、國3龍潭交流道下（往龍潭市區中正路方向）→大昌路→右轉中正路→左轉新龍路→左轉中豐路→往遊樂區方向。

二、龍潭交流道下（一樣往中正路方向）→大昌路→左轉中正路→往石門水庫→龍源路往遊樂區方向。

三、關西交流道下（往關西方向）→正義路→左轉光明路→往遊樂區方向。

四、高原交流道下（往龍潭方向）→高原路→龍源路高原段→龍源路→溪州大橋→往石門水庫。

警方提醒國道3號每日0至5時暫停收費，請駕駛人多加利用；用路人要了解龍潭區交通狀況，可直接撥打龍潭警察分局勤務指揮中心電話（03）4891112，或高速公路查詢電話1968，可也上交通部網站查詢。