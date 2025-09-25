全鄉普發5000元領先全國！ 竹縣橫山鄉助民因應關稅與匯率衝擊

考量美國關稅與匯率衝擊，新竹縣橫山鄉通過追加預算，將從11月25日起連續3天發放生活補助金，每名鄉民可領5000元，估計約1萬2000人受惠，總經費需6000萬元。橫山鄉長張志弘關心，關稅和匯率衝擊到基層勞工生活，公所決定發放生活補助金協助民眾度過難關。

在鄉務會議中，張志弘提及近期地方鄉親反應，因為應美國對台關稅、匯率匯差的影響，有從周休2日變成周休3、4日，甚至地方的小企業寧可不接單，衝擊到基層民眾的生活，所以公所決定發放生活補助金協助民眾度過難關。

鄉公所表示，凡在今年8月4日之前設籍橫山的居民均可領取，當天出生並完成戶口登記的新生兒也包含在內。此次「生活補助計畫」預算總額6040萬元，其中包含40萬元行政作業費，經代表會通過後正式編列。補助金將於11月25日至27日，由公所派員在各村投開票所現場發放；若符合資格卻未能在期限內領取，則可在12月2日下午5點前，持證件至公所民政課補領。

針對發放5000元，多數鄉親直呼「及時雨」，認為能暫時紓解經濟壓力，但也有聲音擔心，靠公庫補助恐造成財政隱憂，是否會影響鄉政發展。

對此，鄉公所秘書謝文桓回應，目前鄉庫仍有近4億7000萬元可動支，在考量到不影響鄉村的基礎建設和人事成長的支出等，以及代表會的支持下，決定發放一人5000元，最主要也是因應中央1萬元的普發，照顧鄉親的需求。

橫山鄉公所鄉長張志弘2021年間首開新竹縣13鄉鎮市先河，成為第一個因應COVID-19疫情對全鄉每人發出1000元防疫紓困金的鄉鎮，次年又修訂相關發放條例且由代表會通過預算，加碼再發每人2000元防疫紓困金，如今再度普發5000元，協助鄉親因應關稅和匯率的衝擊。