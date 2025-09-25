教師節連假車潮湧現 桃警啟動交通疏導機制管制路線曝

教師節3天連假周末首登場，與今年中秋連假僅相隔4天，桃園市警局指出，教師節雖以休閒旅次為主，但部分民眾可能提早返鄉，預期出現返鄉出遊人、車潮，風景區、大型購物賣場及教師節活動會場周邊也將湧現車潮，為此警方已訂定疏導計畫，成立交通監控中心，嚴密監控交通狀況。

國道疏運部分，桃園各重要交流道中，於9月27日上午5至12時期間，國道1號平鎮系統交流道南向匝道封閉管制，民眾可提早經中壢或幼獅交流道改道行駛，出遊前可提前查閱行經各地路線交通管制措施、高乘載措施及停車方案等等，以把握寶貴假期。

旅遊疏運部分，包括國道交流道周邊、台31線、台61線、台15線及市區重要幹道，特別是石門水庫、大溪老街、竹圍漁港及青埔高鐵商圈等觀光熱點，均列為疏導重點，建議民眾可以提早出門，錯開進、離場交通尖峰時段，連假期間也可以選擇多處不同景點，避免全擠進主要風景地區，降低旅遊品質；青埔高鐵商圈周邊將視車流交通狀況實施管制前往賣場車流，嚴禁排隊進場車輛占用路口影響順暢，並管制離場車流利用領航北路行駛。

連假期間，交通部公路局實施連續假期公共運輸優惠措施，教師節連假前後（26日0時至29日24時），搭乘高鐵、台鐵及國道客運於10小時內，轉乘在地客運基本里程或1段票優惠及指定幸福巴士路線全程免費，多加運用大眾運輸，自行駕車則留意查看即時交通資訊，透過警察廣播電台，關注道路即時路況訊息。

交通警察大隊大隊長李維振指出，警方除規劃於尖峰時段加派警力外，並結合義交協勤能量，針對車流壅塞路段提前部署。遇有突發事故時，將即時啟動「快打疏導機制」，迅速排除障礙，避免回堵，也呼籲民眾行車時務必遵守「車輛慢、看、停，行人安全行」的原則。