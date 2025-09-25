聽新聞
竹市交通建設 時力提訴求 市府：綜合考量

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
新竹市明年度總預算至少增加百億元，時代力量新竹市議會黨團昨天針對交通建設提出訴求。圖／時代力量提供
新竹市明年總預算至少增加百億元，時代力量新竹市議會黨團昨天訴求公車預算要加倍，YouBike量能要提升、電桿地下化、科技執法不能減等，盼市府獲得更多中央補助，確實改善交通和基礎建設，市府回應明年度預算會綜合考量。

時力市議會黨團昨天針對市府明年預算，有關交通建設提出訴求，市議員楊玲宜表示，新版財劃法市府增加至少上百億的統籌分配款，年底議會將審查明年總預算，市府要如何運用增加210億元經費，無論是在教育面、交通面或相關的民生基礎建設等，都必須及早向議會與民眾說明。

市議員林彥甫、蔡惠婷、廖子齊等人建議，竹市道路寬度有限，應優先推動公車優化，例如金雅、士林重劃區都沒有公車到達，民眾只能選擇私家車，車多道路自然愈來愈塞，此外，一年約8000萬元公車營運預算，明年至少要加倍。　

他們建議明年除要廣增YouBike站點，也應增加車輛數及調度量能，另優先編列預算電桿地下化，盤點評估新增交通違規科技執法熱點，市府結合關懷據點、里鄰系統，舉辦免費交通概念宣導工作坊與講座，並制定「新竹市道路設計手」，提供專業模組化標準，讓交通改革更具制度後盾。

