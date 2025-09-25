龍潭軍機噪音 居民盼避免休息時段演練

陸軍桃園市龍潭基地直升機起降頻繁，國防部航空噪音補償今年涵蓋龍潭、大溪、平鎮區49里逾7萬戶，申領期限倒數，約1萬戶未申領，部分民代認為金額過低，居民無感，還有人直言盼直升機避免休息時段高噪音演練吵人；環保局將轉達。

國防部推動航空噪音補償作業，龍潭基地8900萬元，台中市新社機場3095萬元，第三級防制區每人每年600元、第二級500元、第一級450元，龍潭基地範圍7萬戶，原來從3月1日至7月31日受理申請，再延長至今年9月30日，目前有逾6萬戶完成申請，新社機場目前完成補助新社區、東勢區、石岡區5720戶。

桃園市議員張肇良表示，龍潭機場附近民眾所領取的噪音補助金額實在過低，很多民眾都無感，但龍潭機場是北部唯一的軍用機場，特別是國慶日前後，軍機頻繁進行演練，聲音非常大聲，甚至清晨5點多直升機就開始演練，對附近居民造成嚴重困擾。

張肇良認為，現行補助採齊頭式平等，大溪、龍潭區全部都有補助，但真正受噪音影響嚴重的應該是機場附近的鄰里，建議軍方應該提高噪音補助金額，特別是機場附近住戶的補助，應該再調高至至少1000元，展現更多誠意。

龍潭居民陳小姐說，補償立意良善，但更希望軍方能避免在民眾休息時段進行高噪音演練，申請流程還算便民，但仍有民眾不知道資訊或覺得金額太少而放棄申請，都須再改善。

桃園市環保局表示，陸軍龍潭基地軍用直升機起降頻繁，環保局蒐集民意反映，並透過各種管道向國防部反映地方需求，包括分區分流收件、大溪三元宮臨時據點、增設櫃台及座椅及次年度自動續辦功能，免去重複申請的麻煩。

環保局為提升軍事基地周邊生活品質，將持續扮演民眾與國防部之間的溝通橋樑，定期蒐集意見回饋，並研議建置線上申辦系統與跨區補件制度，簡化流程，環保局將持續監控噪音改善成效，確保落實防制措施。