聽新聞
0:00 / 0:00

龍潭軍機噪音 居民盼避免休息時段演練

聯合報／ 記者朱冠諭黃寅／連線報導
桃園市環保局配合國防部推動「航空噪音補償作業」，預估超過7萬戶受惠，原本受理申請至7月31日，現已公告延長至今年9月30日。圖／桃園市環保局提供
桃園市環保局配合國防部推動「航空噪音補償作業」，預估超過7萬戶受惠，原本受理申請至7月31日，現已公告延長至今年9月30日。圖／桃園市環保局提供

陸軍桃園市龍潭基地直升機起降頻繁，國防部航空噪音補償今年涵蓋龍潭、大溪、平鎮區49里逾7萬戶，申領期限倒數，約1萬戶未申領，部分民代認為金額過低，居民無感，還有人直言盼直升機避免休息時段高噪音演練吵人；環保局將轉達。

國防部推動航空噪音補償作業，龍潭基地8900萬元，台中市新社機場3095萬元，第三級防制區每人每年600元、第二級500元、第一級450元，龍潭基地範圍7萬戶，原來從3月1日至7月31日受理申請，再延長至今年9月30日，目前有逾6萬戶完成申請，新社機場目前完成補助新社區、東勢區、石岡區5720戶。

桃園市議員張肇良表示，龍潭機場附近民眾所領取的噪音補助金額實在過低，很多民眾都無感，但龍潭機場是北部唯一的軍用機場，特別是國慶日前後，軍機頻繁進行演練，聲音非常大聲，甚至清晨5點多直升機就開始演練，對附近居民造成嚴重困擾。

張肇良認為，現行補助採齊頭式平等，大溪、龍潭區全部都有補助，但真正受噪音影響嚴重的應該是機場附近的鄰里，建議軍方應該提高噪音補助金額，特別是機場附近住戶的補助，應該再調高至至少1000元，展現更多誠意。

龍潭居民陳小姐說，補償立意良善，但更希望軍方能避免在民眾休息時段進行高噪音演練，申請流程還算便民，但仍有民眾不知道資訊或覺得金額太少而放棄申請，都須再改善。

桃園市環保局表示，陸軍龍潭基地軍用直升機起降頻繁，環保局蒐集民意反映，並透過各種管道向國防部反映地方需求，包括分區分流收件、大溪三元宮臨時據點、增設櫃台及座椅及次年度自動續辦功能，免去重複申請的麻煩。

環保局為提升軍事基地周邊生活品質，將持續扮演民眾與國防部之間的溝通橋樑，定期蒐集意見回饋，並研議建置線上申辦系統與跨區補件制度，簡化流程，環保局將持續監控噪音改善成效，確保落實防制措施。

延伸閱讀

教唆國軍駕駛軍機投敵案 監院促國防部檢討並強化軍人武德

颱風遠離啟動軍機疏運 馬祖仍有零星旅客滯留

陸軍龍潭基地噪音補償逾7萬戶受惠 受理申請延長至9月底

國防部預告修正軍機噪音補償辦法 增列補助調整機制

相關新聞

龍潭軍機噪音 居民盼避免休息時段演練

陸軍桃園市龍潭基地直升機起降頻繁，國防部航空噪音補償今年涵蓋龍潭、大溪、平鎮區49里逾7萬戶，申領期限倒數，約1萬戶未申...

竹市交通建設 時力提訴求 市府：綜合考量

新竹市明年總預算至少增加百億元，時代力量新竹市議會黨團昨天訴求公車預算要加倍，YouBike量能要提升、電桿地下化、科技...

新埔警分局獲企業捐贈巡邏車 強化治安與交通勤務

新竹縣警察局新埔分局今天獲亞洲健康智慧園區捐贈一輛Toyota RAV4巡邏車，將配置於關西分駐所，期望強化基層警力勤務...

救回95條命！桃消廖偉霖獲金心獎 專業與熱忱守護生命

由台灣心肌梗塞學會主辦的「第四屆金心獎—台灣最佳心肌梗塞緊急救護員」獲獎名單出爐，桃園市政府消防局桃園分隊高級救護技術員...

陸軍龍潭基地噪音補償逾7萬戶受惠 受理申請延長至9月底

陸軍龍潭基地軍用直升機起降頻繁，桃園市環保局配合國防部推動「航空噪音補償作業」，補償範圍涵蓋龍潭、大溪、平鎮區共49里，...

明年度總預算增加...時力議員提交通建設訴求 竹市府：會綜合考量

新竹市明年度總預算至少增加百億元，市府至今仍未對外說明用途規畫，時代力量新竹市議會黨團今針對交通建設提出公車預算要加倍，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。