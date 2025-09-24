快訊

新埔警分局獲企業捐贈巡邏車 強化治安與交通勤務

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣警察局新埔分局今天獲亞洲健康智慧園區捐贈一輛Toyota RAV4巡邏車，將配置於關西分駐所，期望強化基層警力勤務能量。圖／新埔警分局提供
新竹縣警察局新埔分局今天獲亞洲健康智慧園區捐贈一輛Toyota RAV4巡邏車，將配置於關西分駐所，期望強化基層警力勤務能量。圖／新埔警分局提供

新竹縣警察局新埔分局今天獲亞洲健康智慧園區捐贈一輛Toyota RAV4巡邏車，將配置於關西分駐所，期望強化基層警力勤務能量，提升在地治安維護與交通服務效能。

捐贈典禮今天在關西鎮亞洲健康智慧園區舉行，由亞洲健康城董事長彭培業主持，警察局長林建隆、新埔分局長張舒喻代表受贈。亞洲智慧健康園區董事長彭培業表示，關西分駐所的同仁非常辛苦，對於地方的貢獻有目共睹，亞洲健康智慧園區能為關西治安做出貢獻，是亞洲健康智慧園區的榮幸。

警察局長林建隆表示，這次亞洲健康智慧園區捐贈巡邏車給關西分駐所，可以說是讓警方在治安、交通的工作上如虎添翼，也是警、企合作的最好示範。

新埔警分局表示，亞洲健康城自2023年落成啟用以來，深耕關西地區，不僅創造許多在地就業機會，更帶動地方產業發展。此次慷慨捐贈巡邏車，展現對警政工作的支持與關懷，未來將廣泛運用於治安巡邏、交通勤務及緊急應變，強化警方執勤能量。

警方並呼籲，治安需要警民攜手合作，企業與地方團體的支持是警方持續進步的重要力量。新埔分局將以此勉勵，持續精進各項警政工作，守護鄉親安全，打造安心宜居的生活環境。

新竹縣警察局新埔分局今天獲亞洲健康智慧園區捐贈一輛Toyota RAV4巡邏車，將配置於關西分駐所，期望強化基層警力勤務能量。圖／新埔警分局提供
新竹縣警察局新埔分局今天獲亞洲健康智慧園區捐贈一輛Toyota RAV4巡邏車，將配置於關西分駐所，期望強化基層警力勤務能量。圖／新埔警分局提供
新竹縣警察局新埔分局今天獲亞洲健康智慧園區捐贈一輛Toyota RAV4巡邏車，將配置於關西分駐所，期望強化基層警力勤務能量。圖／新埔警分局提供
新竹縣警察局新埔分局今天獲亞洲健康智慧園區捐贈一輛Toyota RAV4巡邏車，將配置於關西分駐所，期望強化基層警力勤務能量。圖／新埔警分局提供

