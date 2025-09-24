救回95條命！桃消廖偉霖獲金心獎 專業與熱忱守護生命

由台灣心肌梗塞學會主辦的「第四屆金心獎—台灣最佳心肌梗塞緊急救護員」獲獎名單出爐，桃園市政府消防局桃園分隊高級救護技術員廖偉霖，憑藉專業表現與奉獻精神，榮獲殊榮，為桃園消防再添榮耀。

服務年資14年的廖偉霖，自取得高級救護技術員資格以來，全力投入緊急救護工作，迄今已為疑似急性心肌梗塞患者完成超過160件到院前12導程心電圖判讀與傳輸，並於95件心肺功能停止案件中成功搶回患者生命，其中20件患者康復出院且神經功能良好（含13件心肌梗塞病例），他在現場的冷靜判斷與精準技術，不僅挽回生命，更守護了許多家庭。

桃園市政府消防局自2019年起於救護車上配置心電圖機，使救護人員到院前得執行12導程心電圖並將影像上傳供醫師判讀，讓患者及時接受治療，降低失能及死亡率。

消防局長龔永信指出，在急性心肌梗塞的搶救過程中，時間往往決定存活與康復的關鍵，桃園消防同仁運用12導程心電圖，能在院前將患者的心電圖變化傳給後送醫院，讓院端可提早啟動準備與治療流程。這樣的銜接，不僅能大幅縮短急診處置時間，更有助於病人及時接受進階治療，降低死亡與失能風險。