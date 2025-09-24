陸軍龍潭基地噪音補償逾7萬戶受惠 受理申請延長至9月底

陸軍龍潭基地軍用直升機起降頻繁，桃園市環保局配合國防部推動「航空噪音補償作業」，補償範圍涵蓋龍潭、大溪、平鎮區共49里，預估有超過7萬戶受惠。環保局表示，國防部今年度編列逾新台幣8900萬元經費，自3月1日至7月31日受理申請，現已公告延長至今年9月30日，並提供彈性補件機制，讓尚未完成申領的居民能把握最後機會。

環保局指出，目前已有逾6萬戶完成申請，但仍有部分合格戶尚未遞件，符合資格卻逾期未繳交或補正資料者，將喪失申請權益，請民眾務必及早辦理。補償金依噪音影響程度分為三級，第三級防制區每人每年600元、第二級500元、第一級450元；環保局也導入多項便民措施，包括分區分流收件、大溪三元宮臨時據點、增設櫃台及座椅及次年度自動續辦功能，讓居民免去重複申請的麻煩。

環保局表示，自陸軍龍潭基地軍用直升機起降頻繁以來，環保局即積極蒐集民意反映，並透過各種管道向國防部反映地方需求，促使國防部正視問題並提出具體補償措施。

環保局強調，為提升軍事基地周邊居民的生活品質，將持續扮演民眾與國防部之間的溝通橋樑，定期蒐集意見回饋，並研議建置更便民的線上申辦系統與跨區補件制度，簡化補償申請流程。另環保局將持續監控噪音改善成效，確保防制措施落實執行。