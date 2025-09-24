快訊

「中文怪物」爆紅卻惹爭議 參賽者性騷、劈腿黑歷史連環爆

獨／「每踩一步都被淤泥黏住」花蓮堰塞湖溢流 搜救人員曝現場慘況

再次重判！教保員毛畯珅性侵39童判刑30年 還要併科罰金5億元

陸軍龍潭基地噪音補償逾7萬戶受惠 受理申請延長至9月底

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市環保局配合國防部推動「航空噪音補償作業」，預估超過7萬戶受惠，原本受理申請至7月31日，現已公告延長至今年9月30日。圖／桃園市環保局提供
桃園市環保局配合國防部推動「航空噪音補償作業」，預估超過7萬戶受惠，原本受理申請至7月31日，現已公告延長至今年9月30日。圖／桃園市環保局提供

陸軍龍潭基地軍用直升機起降頻繁，桃園市環保局配合國防部推動「航空噪音補償作業」，補償範圍涵蓋龍潭、大溪、平鎮區共49里，預估有超過7萬戶受惠。環保局表示，國防部今年度編列逾新台幣8900萬元經費，自3月1日至7月31日受理申請，現已公告延長至今年9月30日，並提供彈性補件機制，讓尚未完成申領的居民能把握最後機會。

環保局指出，目前已有逾6萬戶完成申請，但仍有部分合格戶尚未遞件，符合資格卻逾期未繳交或補正資料者，將喪失申請權益，請民眾務必及早辦理。補償金依噪音影響程度分為三級，第三級防制區每人每年600元、第二級500元、第一級450元；環保局也導入多項便民措施，包括分區分流收件、大溪三元宮臨時據點、增設櫃台及座椅及次年度自動續辦功能，讓居民免去重複申請的麻煩。

環保局表示，自陸軍龍潭基地軍用直升機起降頻繁以來，環保局即積極蒐集民意反映，並透過各種管道向國防部反映地方需求，促使國防部正視問題並提出具體補償措施。

環保局強調，為提升軍事基地周邊居民的生活品質，將持續扮演民眾與國防部之間的溝通橋樑，定期蒐集意見回饋，並研議建置更便民的線上申辦系統與跨區補件制度，簡化補償申請流程。另環保局將持續監控噪音改善成效，確保防制措施落實執行。

國防部 環保局 噪音

延伸閱讀

國防部預告修正軍機噪音補償辦法 增列補助調整機制

陸軍搶救花蓮光復鄉大作戰 西部作戰區待命跨區支援

梅家樹下令陸軍全力救災花蓮 三、四戰區待命增援

馬頭山淪棄置場...柯志恩批治理失能 高市府駁抹煞公務員辛勞

相關新聞

陸軍龍潭基地噪音補償逾7萬戶受惠 受理申請延長至9月底

陸軍龍潭基地軍用直升機起降頻繁，桃園市環保局配合國防部推動「航空噪音補償作業」，補償範圍涵蓋龍潭、大溪、平鎮區共49里，...

明年度總預算增加...時力議員提交通建設訴求 竹市府：會綜合考量

新竹市明年度總預算至少增加百億元，市府至今仍未對外說明用途規畫，時代力量新竹市議會黨團今針對交通建設提出公車預算要加倍，...

3天連假接踵而來 桃園楊梅警公布交流道、景點交通措施

立院三讀通過新增國定假日4+1，因此今年自9月27日至9月29日為期3天的教師節連假開始，緊接著10月4至6日為期3天的...

竹市汞米流入公糧？ 市府嚴正駁斥：早依法剷除銷毀

新竹市千甲火車站近期爆出汞米汙染，卻傳出有一期稻也暴露在汞汙染危機中，且有不少稻作早已收割送到市農會「繳公糧」難追下落；...

中秋連假3天合法放爆竹煙火 竹市開放南寮運動公園

中秋節及國慶日等特定節日將至，民眾多有施放爆竹煙火慶祝習慣，新竹市政府今指出，為兼顧限制爆竹煙火施放與風俗民情，特於開放...

因應教師節連假就醫需求 天成醫療3院區門診時間一次看

立院三讀通過新增國定假日4+1，其中教師節包含在內，因應9月28日教師節連假就醫需求，天成醫療體系期間提供不間斷的醫療服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。