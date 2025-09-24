明年度總預算增加...時力議員提交通建設訴求 竹市府：會綜合考量

新竹市明年度總預算至少增加百億元，市府至今仍未對外說明用途規畫，時代力量新竹市議會黨團今針對交通建設提出公車預算要加倍，YouBike量能要提升、電桿地下化、科技執法不能減等黨團訴求，盼市府獲得更多中央補助能確實改善交通和基礎建設；對此，市府回應，相關建議已在編列明年度預算時進行綜合考量。

交通處指出，在公車路線優化、汰換老舊公車、公車增班及香山公共運輸發展方面，市府今日已邀請業者座談，共同商討改善公共運輸環境的對策，包括提高公車司機薪資、加速汰換柴油公車為電動公車、公車路線調整與增班等措施，相關規畫將納入明年度預算考量。

交通處說明，因應TPASS推出後，YouBike使用率大幅增加，已協調微笑單車公司於使用率高的站點增加車柱並加強調度頻率，以新竹高中為例，從42柱增加至194柱，有效舒緩借車需求，明年度也將持續增加站點、增購一般車及電輔車，以提供市民更便利的交通服務。

此外，相關易肇事路口、經國路路廊、慈雲路路廊等道路工程改善，皆已獲中央核定補助，目前積極發包中，市府將依招標情形滾動檢討預算與工程規模，並積極邀標加速工程推動。部分號誌可優先改善的路口，如金城一路與金城一路35巷、建功一路與水源街路口，已完成號誌調整，以降低事故風險。

交通處指出，道路設計手冊已納入明年度預算，將委託專業顧問公司辦理手冊內容設計及製作。另外，市區道路交通改善計畫都會經交通改善小組討論，於核定後交通處皆會舉辦地方說明會與地方交流討論，待取得共識再行推動，明年度也會再研議增加不同形式與地方溝通。

市議員林彥甫說，竹市道路寬度有限，因優先推動公車優化，例如金雅、士林重劃區都沒有公車到達，民眾只能選擇私家車，車多道路自然愈來愈塞。另外，往年市府花在公車營運的預算一年約8000萬元，明顯不足，明年至少要加倍，用來提高司機待遇、協助業者汰換車輛、增設充電場站、汰換智慧站牌等。

林彥甫表示，隨著竹市 YouBike 站點增加，加上T-PASS上路後使用率大幅提升，常出現熱門時段車輛不足，或是住宅區車柱不夠還的狀況。建議市府明年度除要廣增YouBike站點，也應增加車輛數及調度量能。

另外，林彥甫說，竹市有許多路幅狹小但車流量大的道路，加上巷弄多，往往路口又有電桿，嚴重阻擋駕駛視線，市府應優先編列預算，將有類似情況的道路電桿地下化，例如水田街、湳雅街，還有東區的太原路，提升道路安全、改善人行空間。

市議員蔡惠婷說，竹市開始設置科技執法後，守法行為與行車秩序都有大幅改善。市府應盤點新增的違法熱點，評估所需要的數量。

市議員廖子齊建議市府結合關懷據點、里鄰系統舉辦免費交通概念宣導工作坊與講座，讓長者與社區志工先行了解，交通觀念才能真正落地。並制定「新竹市道路設計手」，提供專業模組化標準，讓交通改革更具制度後盾。

市議員楊玲宜表示，新版財畫法已三讀通過，預計明年115年度一月實施，儘管財畫法各縣市分配的計算方式仍有爭議，但對於竹市府來說增加至少上百億的統籌分配款是確定的事實。而今年底議會即將審議竹市府明年度的總預算，市府要如何運用增加210億元經費，無論是在教育面、交通面或相關的民生基礎建設等，都必須及早向議會與民眾說明。

市議員吳旭豐指出，市府應該按部就班提出各項施政規畫，且藍營議員們都有不斷監督、與市府討論合適的規畫，而非急就章馬上提出各項方針，要求市府立刻回應是否要實施。