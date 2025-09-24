竹市汞污染稻米遭疑成營養午餐 市府：已銷毀

媒體報導，新竹市部分受汞污染稻米疑已繳交公糧，恐成學生營養午餐。竹市府表示，發現污染後立即剷除銷毀並擴大檢測，稻米未進入公糧收購體系，更未供應校園營養午餐。

媒體報導，竹市府今年7月對外稱已匡列千甲里2000坪「汞米田」並全數銷毀稻作，但在地民眾爆料，一期稻作中不少早已收割送到市農會「繳公糧」，而部分公糧會用在校園營養午餐與國軍。

對此，新竹市環保局表示，今年7月監測發現九甲埔幹線10支線底泥汞含量超標，立即會同農政單位剷除受污染作物並銷毀。經擴大調查，污染範圍僅限於該支線，已清淤、封堵及加裝水質監測裝置。鄰近農地檢測結果均符合標準。

竹市府產業發展處指出，受影響農地位於隆恩段917、914及913地號，稻作已於7月31日至8月1日完成剷除及查估，農民權益依法補償，主動提供停耕補助申請協助，該批稻穀未進入公糧收購體系，更未供應校園營養午餐。

竹市府教育處表示，市內各校營養午餐全面使用具產銷履歷之米糧，並於供應前完成重金屬檢測（含汞等8項目），來源主要來自新竹縣新埔、關西及芎林地區，相關資訊公開於「校園食材登錄平台」。