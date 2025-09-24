3天連假接踵而來 桃園楊梅警公布交流道、景點交通措施

立院三讀通過新增國定假日4+1，因此今年自9月27日至9月29日為期3天的教師節連假開始，緊接著10月4至6日為期3天的中秋連假，以及10月10至12日的3天國慶連假，為因應返鄉或旅遊人、車潮，楊梅警方針對楊梅、幼獅、校前路交流道等重要道路，與觀光景點周邊道路規劃交通疏導措施。

楊梅警方指出，今年教師節、中秋節及國慶日連假期間國道1號均無實施高乘載管制，遠途往返民眾，可多利用台15線、台31線、台61線、台66線等替代道路或深夜暫停收費時段避開車潮，暫停收費時段為9月27至29日、10月4至6日及10月10至12日每天深夜0點至凌晨5點暫停收費；出門前亦可先利用手機下載APP「高速公路1968、桃園智慧遊」等查詢道路狀況及觀光景點人潮，行駛途中亦可透過警廣、路上電子資訊看板，彈性調整行車路線，避開易壅塞路段、時段，減少等候時間。

楊梅分局表示，已針對永安漁港、海螺館、新屋綠色廊道及埔心牧場周邊道路，提前規劃交通疏導措施，於重要幹道路口派警員、義交疏導人車潮，加強路況巡邏查察，運用交通器材將車輛有效分流及管制。