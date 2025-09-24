快訊

來台20年！全真瑜珈6分店「無預警停業」會員批詐騙：亞力山大翻版

科幻變現實？複製人器官農場的概念怎麼來

流通商戰／百貨逆勢拚電商 不怕實體店業績更難做？

桃原住民族人口全台第2 全方位救災整備援助花蓮光復鄉

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市政府整備各種機具隨時支援花蓮縣光復鄉災區。圖／原住民族行政局提供
桃園市政府整備各種機具隨時支援花蓮縣光復鄉災區。圖／原住民族行政局提供

桃園原住民族行政局表示，花蓮縣光復鄉因樺加沙颱風強降雨，與馬太鞍溪堰塞湖災害嚴重，市長張善政高度關切，第一時間指示團隊立即啟動全方位救災整備，並責成原原民局建立與花蓮縣府的對接窗口，使援助力量能精準且迅速地送達災區。

原民局長Panay Mulu表示，為將關懷化為更主動的援助力量，協助花蓮機制有兩大核心總窗口、服務網，前者由原住民福利科負責統籌所有援助資源與資訊。原民局另外規畫主動關懷服務網，責成派駐在各區的原住民服務員擴大服務面向，主動聯繫各區原住民族事務幹部及組織領袖，收集花蓮受災親人的協尋、緊急救護或物資等各項需求，期望不遺漏任何一戶需要幫助的家庭。。

Panay說，災情發生後，市府陸續接到許多熱心市民與企業來電，表達捐款意願，為整合桃園的愛心，市府正研議啟動救災募款機制，將盡速公布官方捐款專戶資訊，以便將各界善款統籌運用，直接送達災區，協助災民重建家園。市府團隊將以最嚴謹的態度與最溫暖的同理心，陪伴花蓮的家人們走過這段艱難的時刻。

桃園市政府原民局花蓮風災關懷協助總窗口為原住民福利科，電話（03）3322101市府總機轉6686馬社工督導、6687 楊社工員；第一線服務網絡為桃園市各區原住民服務員，請洽各區公所人文科，服務時間上午8點30分至下午5點（上班時間）。

張善政在市政會議表示，桃園與花蓮有著密不可分的深厚情誼，許多原住民族人的親屬仍居住在花蓮。我們感同身受，桃園就是花蓮家人的堅實後盾，為此，市府整合資源，以原民局作為本次風災援助的專責單位，提供最直接、最溫暖的服務。

桃園市原民局官網資料顯示，桃園市原住民族人口至7月底有8萬8374人，比2月增加近1800人，還在持續增加中，居全國第二，僅次花蓮縣，也是台灣西部原住民族移民人口最多的城市，大多為從事營造業、農林漁牧業、服務業等高勞力密集勞工。其中設籍於復興區的人口9592人，超過7萬8782人散居分布於12個都會行政區，光是桃園區1萬182人、中壢區1萬1079人的原住民族人口就已經多過復興區，早已打破大多數人以為原住民族只住山區的刻板印象，來自16族的都市原住民族，已經成為桃園市原住民族的多數。

桃園市政府集結人力和機具，待命前往花蓮縣光復鄉協助救災。圖／原住民族行政局提供
桃園市政府集結人力和機具，待命前往花蓮縣光復鄉協助救災。圖／原住民族行政局提供

原住民族 花蓮 桃園

延伸閱讀

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 氣象署持續對花蓮等6縣市發豪雨特報

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 黃國昌批「官僚殺人」

花蓮堰塞湖溢流 鍾佳濱：綠執政縣市照921橫向調度救災資源

花蓮堰塞湖溢流釀死傷 學者：事前預防有困難

相關新聞

重陽鑽石婚、白金婚禮金要分2包 苗栗縣府曝這個原因

苗栗縣政府重陽敬老致贈鑽石婚夫妻3200元、白金婚夫妻4000元，縣府團隊分工，特別要求禮金必須分2包，夫、妻各1包，因...

3天連假接踵而來 桃園楊梅警公布交流道、景點交通措施

立院三讀通過新增國定假日4+1，因此今年自9月27日至9月29日為期3天的教師節連假開始，緊接著10月4至6日為期3天的...

竹市汞米流入公糧？ 市府嚴正駁斥：早依法剷除銷毀

新竹市千甲火車站近期爆出汞米汙染，卻傳出有一期稻也暴露在汞汙染危機中，且有不少稻作早已收割送到市農會「繳公糧」難追下落；...

中秋連假3天合法放爆竹煙火 竹市開放南寮運動公園

中秋節及國慶日等特定節日將至，民眾多有施放爆竹煙火慶祝習慣，新竹市政府今指出，為兼顧限制爆竹煙火施放與風俗民情，特於開放...

因應教師節連假就醫需求 天成醫療3院區門診時間一次看

立院三讀通過新增國定假日4+1，其中教師節包含在內，因應9月28日教師節連假就醫需求，天成醫療體系期間提供不間斷的醫療服...

竹南鎮環市路新路取消機慢車優先道 被譽最強人本交通示範道路

苗栗縣頭份市中央路是人本交通標竿道路，2.0延伸到竹南鎮環市路，50公尺新路配置，首見取消機慢車專用道，交通網紅火花羅走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。