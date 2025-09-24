桃原住民族人口全台第2 全方位救災整備援助花蓮光復鄉
桃園市原住民族行政局表示，花蓮縣光復鄉因樺加沙颱風強降雨，與馬太鞍溪堰塞湖災害嚴重，市長張善政高度關切，第一時間指示團隊立即啟動全方位救災整備，並責成原原民局建立與花蓮縣府的對接窗口，使援助力量能精準且迅速地送達災區。
原民局長Panay Mulu表示，為將關懷化為更主動的援助力量，協助花蓮機制有兩大核心總窗口、服務網，前者由原住民福利科負責統籌所有援助資源與資訊。原民局另外規畫主動關懷服務網，責成派駐在各區的原住民服務員擴大服務面向，主動聯繫各區原住民族事務幹部及組織領袖，收集花蓮受災親人的協尋、緊急救護或物資等各項需求，期望不遺漏任何一戶需要幫助的家庭。。
Panay說，災情發生後，市府陸續接到許多熱心市民與企業來電，表達捐款意願，為整合桃園的愛心，市府正研議啟動救災募款機制，將盡速公布官方捐款專戶資訊，以便將各界善款統籌運用，直接送達災區，協助災民重建家園。市府團隊將以最嚴謹的態度與最溫暖的同理心，陪伴花蓮的家人們走過這段艱難的時刻。
桃園市政府原民局花蓮風災關懷協助總窗口為原住民福利科，電話（03）3322101市府總機轉6686馬社工督導、6687 楊社工員；第一線服務網絡為桃園市各區原住民服務員，請洽各區公所人文科，服務時間上午8點30分至下午5點（上班時間）。
張善政在市政會議表示，桃園與花蓮有著密不可分的深厚情誼，許多原住民族人的親屬仍居住在花蓮。我們感同身受，桃園就是花蓮家人的堅實後盾，為此，市府整合資源，以原民局作為本次風災援助的專責單位，提供最直接、最溫暖的服務。
桃園市原民局官網資料顯示，桃園市原住民族人口至7月底有8萬8374人，比2月增加近1800人，還在持續增加中，居全國第二，僅次花蓮縣，也是台灣西部原住民族移民人口最多的城市，大多為從事營造業、農林漁牧業、服務業等高勞力密集勞工。其中設籍於復興區的人口9592人，超過7萬8782人散居分布於12個都會行政區，光是桃園區1萬182人、中壢區1萬1079人的原住民族人口就已經多過復興區，早已打破大多數人以為原住民族只住山區的刻板印象，來自16族的都市原住民族，已經成為桃園市原住民族的多數。
