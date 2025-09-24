竹市汞米流入公糧？ 市府嚴正駁斥：早依法剷除銷毀

新竹市千甲火車站近期爆出汞米汙染，卻傳出有一期稻也暴露在汞汙染危機中，且有不少稻作早已收割送到市農會「繳公糧」難追下落；對此，市府澄清，九甲埔圳10支線引灌範圍，是經與農業部農田水利署新竹管理處會勘確認，該範圍內種植稻作農地，該稻作早已依法剷除銷毀，並無流入市面風險。

市府強調，所有超過食用作物土壤管制標準農地均已在第一時間處理完畢，並持續透過跨機關合作及智慧監測，全面守護市民飲食及用水安全。

新竹市環保局指出，市府今年7月於農地監測中主動發現九甲埔幹線10支線底泥汞含量超標，立即採樣檢測並確認汙染，第一時間會同農政單位剷除受汙染作物，阻絕不安全農產品流入市面，並擴大調查周邊稻田與果園，對已確認超過食用作物土壤管制標準農地上的食用作物全數完成剷除銷毀，以負責任態度確保食品安全。

同時，環保局會同農業部農田水利署新竹管理處會勘確認該支線引灌範圍，並針對範圍內農地現況採樣檢驗，汙染範圍已確認侷限於該支線內，無擴大情勢。後續除辦理底泥清淤及支線封堵作業外，亦於鄰近幹線、支線及可能汙染介入點加裝連續水質監測智慧裝置，即時掌握水質變化，從源頭防堵汙染；另對鄰近農地土壤採樣檢驗，結果均未超過食用作物土壤管制標準，確保灌溉及民生用水安全。

產發處指出，此次遭汙染的農地位於隆恩段917、914及913地號，經環保局確認土壤含汞超標後，市府已於7月31日至8月1日依法進場剷除作物並完成查估，並明確要求農民不得收割及外流，並由區公所加強巡查，以確保食安。「該批稻穀並未進入公糧收購體系，也未供應校園營養午餐」，市民可安心。至於九甲埔幹線10支線受汙染農地的作物，市府亦已依規採樣送檢，並列管在案。

教育處聲明，目前校園營養午餐米糧主要來源自新竹縣新埔、關西及芎林等地，相關資訊均公開於各校「校園食材登錄平臺」供師生與家長查詢。