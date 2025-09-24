中秋連假3天合法放爆竹煙火 竹市開放南寮運動公園

中秋節及國慶日等特定節日將至，民眾多有施放爆竹煙火慶祝習慣，新竹市政府今指出，為兼顧限制爆竹煙火施放與風俗民情，特於開放中秋節連假期間（10月4至6日），民眾可至竹市南寮運動公園施放一般爆竹煙火，並於每日22時至翌日1時延長開放時間，請依相關規定施放，避免意外發生。

代理市長邱臣遠表示，今年元旦跨年期間，有大批民眾湧入竹市新竹漁港區域施放爆竹煙火，但依漁港法規定該處禁止施放爆竹煙火，此次開放民眾至竹市南寮運動公園施放煙火期間，將由消防局派遣人員、車輛駐守維護公共安全，並由消防局會同警察局，至新竹漁港執行巡邏勤務，勸導違法施放爆竹煙火民眾，如仍執意施放將逕行取締，展現市府守護公共安全決心。

邱臣遠提醒，市民慶祝節日及寺廟辦理宗教慶典活動（遶境、慶典），施放爆竹煙火務必遵守「1不2要」原則，「1不」是指不要在法令限制場所區域內施放爆竹煙火，「2要」第1是要在合法的時段內施放，第2是要以合法方式施放爆竹煙火，保障自身安全，安心歡慶佳節。

市府指出，考量民眾每逢元旦跨年、春節、元宵節及中秋節特定節日，以及寺廟辦理宗教慶典活動，仍有施放爆竹煙火慶祝傳統，為維護人口稠密社區及古蹟公共安全，市府已於7月2日正式公告，將竹市32處高人口密集社區（戶數達500戶以上）及43處古蹟暨其周邊道路，劃設為全日管制施放爆竹煙火區域，確保民俗歡慶節日、敬神祈福公共安全及公共安寧。

消防局表示，依據爆竹煙火管理條例及竹市爆竹煙火施放管制自治條例規定，施放爆竹煙火場所違法（包含法令禁止場所或市府依法公告禁止施放爆竹煙火場所）、施放時間違法及施放方式違法，將依情節分別處以新台幣3萬元以上15萬元以下或新台幣6萬元以上30萬元以下的罰鍰，如果施放爆竹煙火引發火災，更可能觸犯刑法第173至第175條公共危險罪。