因應教師節連假就醫需求 天成醫療3院區門診時間一次看

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
因應9月28日教師節連假就醫需求，天成醫療體系公布旗下三家醫院門診表。圖／天成醫療體系提供
立院三讀通過新增國定假日4+1，其中教師節包含在內，因應9月28日教師節連假就醫需求，天成醫療體系期間提供不間斷的醫療服務。為了方便民眾就醫，天成醫療體系公布旗下三家醫院，包含中壢天晟醫院、中壢天祥醫院及楊梅天成醫院的門診時間表。

本周六為期3天教師節連假，天成醫療體系旗下三家醫院，中壢天晟醫院與楊梅天成醫院的急診服務，將維持24小時正常運作，中壢天祥醫院的急診服務時間則為上午9點至晚間9點，以應對突發狀況。

門診及其他特殊科別方面，中壢天晟醫院27日正常服務，28日除急診其他休診，29日牙科、血液透析中心恢復正常服務；楊梅天成醫院27日除牙科其他正常服務，28日除急診其他休診，29日牙科、血液透析中心恢復正常服務；中壢天祥醫院28日除急診其他休診，27日及29日皆正常服務。

天成醫療體系提醒，各院區的服務時間皆已詳細公布，民眾可撥打服務專線查詢，或透過官方網站及社群媒體了解更多詳情。

