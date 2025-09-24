竹南鎮環市路新路取消機慢車優先道 被譽最強人本交通示範道路

苗栗縣頭份市中央路是人本交通標竿道路，2.0延伸到竹南鎮環市路，50公尺新路配置，首見取消機慢車專用道，交通網紅火花羅走訪，譽為超越中央路最強示範，縣議員葉忠倫等人大表贊同。

頭份市中央路、竹南鎮環市路相接，50公尺寬全縣最寬，縣府推動「漫步苗北雙城-頭份竹南城市慢行綠網建置計畫」第一期工區在中央路2.8公里，2021年5月完工，國土管理署提升道路品質的9大指標一次到位，包括行人安全庇護島、「Z」字型二段式行人穿越線，及偏心左轉專用車道等設計，成為人本交通標竿道路，並獲得國土署「2020馬路好行計畫」獎項肯定。

慢行綠網第二期在環市路2.65公里，經費約4億元，1個多月前完工，交通網紅火花羅最近走訪，認為不僅有中央路的點，取消機慢車優先道，更是超越中央路，成為最強人本交通示範道路，引起熱烈回響。

葉忠倫有感，表示環市路在設計、施工階段，民眾迭有不同的意見，完工後適應習慣，他至今沒有接到特別抱怨，原配置的機慢車優先道，路口與右轉汽車，及進入停等區等，可能會產生車流衝突，且因此設置獨立的人行道、自行車，安全性提升，兼顧人本友善，他認為是先進的配置。

縣府交通工務處指出，環市路取消先道，配置雙向6線道對齊，只有在路口設左轉道，一邊3車道，內側車道禁行機車，中間、外側車道汽、機車混合車道，動線不會扭來扭去，只要依序行駛，安全沒有問題，不過，機車在路口還是要求二段式左轉，提醒用路人注意遵守。