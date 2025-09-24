重陽鑽石婚、白金婚禮金要分2包 苗栗縣府曝這個原因

苗栗縣政府重陽敬老致贈鑽石婚夫妻3200元、白金婚夫妻4000元，縣府團隊分工，特別要求禮金必須分2包，夫、妻各1包，因為先前1包送的時候，迭有怨言一方「獨吞」禮金，避免美意反而壞事。

縣府重陽敬老系列活動，統計都以今年12月31日為基準，其中結婚年滿第60周年鑽石婚夫妻383對、結婚年滿第70周年白金婚夫妻58對，將致贈鑽石婚每對3200元、白金婚每對4000元禮金，並贈祝賀狀。

縣府社會處工作分配，縣府科長級以上代表，10月13日至29日到家祝賀，因先前1包贈送禮金，夫或妻代表拿到禮金後不願平分，社會處曾接到陳情抱怨，因此特別要求禮金均分成2包祝賀。

此外，全縣159位百歲人瑞，最長壽107歲，苗栗市建功里有4位最多，每位百瑞人瑞致贈敬老禮金1萬元，及敬老禮盒玄米油、水晶米；80歲以上長者2萬7200人，致贈敬老禮盒多功能變形枕、圍巾及保溫杯。

社會處強調敬老禮盒的選擇「量身打造」，讓長輩在秋冬天涼時繫上圍巾保暖，平時用抱枕放在腰部或頸部稍作休憩，輕巧的保溫杯可適時補充溫開水。