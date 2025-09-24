民團抗議地籍違失 竹縣府：可循司法途徑解決

監督施政聯盟與地籍圖重測受害者協會昨到新竹縣政府拉布條抗議，控訴縣府及地政機關地籍檢測有多起違失，侵害人民財產，更釀人命，要求塗銷不實登記、重測並賠償損害；縣府回應，測量作業依公告程序完成，有疑義可循司法途徑解決。

地籍圖重測受害者協會理事長洪愿控縣府偽造文書竊佔民地，將光復後未完成總登記的民地偽造成「新竹州買收」，再移轉給縣府，不僅30年前重測案違法參照舊圖造成竹北葉家被拆及官司纏訟多年，25年前重測案以舊圖界樁為準，致湖口合法住戶家園被拆釀2死，「地政機關藉重測之名製造虛構界址，侵害人民財產權」。

監督施政聯盟召集人陳椒華指出，土地界址爭議，多數源於地籍重測數值化過程未落實實地址界或鑑界，造成土地位置錯誤移動。這類疏失不僅使土地買賣衍生訴訟，更因登載不實產生錯誤界址，致民房遭拆。呼籲政府正視錯誤，應立即導正鑑界結果，返還土地，不要再對無辜人民提告。

新竹縣地政處長古瓊漢回應，地籍重測非新竹縣獨辦，而是各縣市共同推動的地籍整理工作，目的是提升舊有地籍圖的精度。地政機關依法辦理，過程難免有址界不一的個案爭議。

古瓊漢說，此次陳情案有一件土地屬於新竹市，已移請新竹市政府回應，另外二件縣府檢視認為程序完備，目前也進入司法訴訟程序，尊重司法決定。陳情人對重測後結果有疑義，可向司法機關提「確認經界」訴訟，或以訴訟外紛爭解決機制處理。