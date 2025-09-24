聽新聞
新版財劃法／苗栗財力列1級 鍾東錦爭取緩衝期

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
新版財政收支劃分法，苗栗縣財力分級從5級跳1級，縣長鍾東錦（左2）昨拜會主計總處主計長陳淑姿（右2）等人，爭取3至5年的緩衝期。圖／苗栗縣政府提供
新版財政收支劃分法，苗栗縣財力分級從5級跳1級，縣長鍾東錦（左2）昨拜會主計總處主計長陳淑姿（右2）等人，爭取3至5年的緩衝期。圖／苗栗縣政府提供

新版財政收支劃分法，苗栗縣財力分級從5級跳1級，恐怕未受益反先受害，縣長鍾東錦昨天拜會主計總處主計長陳淑姿爭取3至5年的緩衝期，陳回應會詳細向行政院長卓榮泰報告，盡量協助解決多年來的財政困境。

苗栗縣政府明年總預算草案昨天出爐，歲出編列302.12億元，比今年法定預算277.27億元多8.96%，鍾東錦憂心明年財力分級5級躍升1級，地方配合款由10％跳升到50％將嚴重衝擊縣政。

苗栗縣政府財政目前仍接受行政院控管，鍾東錦昨天透過立委陳超明、邱鎮軍、賴士葆等人牽線，率縣府團隊在立院拜會陳淑姿，會中質疑苗栗是全台人均預算最低、負債最多縣市，有何資格與台北同列財力第1級？而6都一個一級機關預算就與苗栗總預算相當，情何以堪？

鍾強調，苗栗債務不能推，一定會扛起責任，但縣府明年預算只有300億餘元，還必須還債，如今財力分級列為1級，將來爭取補助時還需負擔更沉重的配合款，恐無餘力推動更多建設，強烈建議中央再給苗栗3到5年緩衝時間，待財政體質更健全，再著手調整分級。

陳淑姿表示，苗栗縣因為多重因素，被認為財力分級應有特殊考量，有關財力分級不要從5級跳到1級，配合款讓地方政府喘不過氣等疑慮，及保留財政被控管的縣市列入財力分級考量條文的建議，她回行政院會詳細向院長報告，盡量協助解決多年來的財政困境。

