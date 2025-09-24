桃園規畫中壢巨蛋 民代憂交通壅塞

桃園中壢體育園區25日開招商說明，不分黨派議員關心園區巨蛋場館定位與規畫，憂功能性質重疊性高致生閒置，也怕人潮疏散不及釀壅塞，更指市府將解決交通問題寄託未來政策順利推動過於理想，應該檢討；桃園副市長蘇俊賓說，交通現行規畫確有不足，會再補強。

據了解，桃園有2座巨蛋，1座是桃園市立綜合體育館，1座是國立體育大學綜合體育館，2座場館可容納人數皆為1.5萬名；此外，桃園市府計畫在中壢體育園區蓋1座可容納2、3萬人的巨蛋，民間則有台灣人壽計畫在航空城園區蓋多功能場館，傳該館也朝巨蛋方向設計。

無黨籍議員謝美英指中壢體育園區周邊交通規畫未見周全，中山路、龍岡路拓寬零碎，捷運綠線延伸中壢難保8年如期通車，不確定性太多恐讓整個計畫如履薄冰；國民黨議員舒翠玲認為體育園區是南桃園重要建設，區域發展不宜搶快。

民進黨議員張曉昀說，中壢體育園區預計採BOT方式興建，若無廠商願意投資，市府如何因應？巨蛋龐大人潮光靠捷運恐難撐起，建議加速興建城中快速道路。

交通局回應，體育園區道路初步規畫有環中東路與中山東路疏散車潮，預計未來還會有其他道路連接台66快速道路，而城中快速道路已在進行可行性研究，預計明年初完成，若可行，會積極爭取中央經費支持。

體育局長許彥輝表示，中壢巨蛋鎖定在容納2、3萬人空間，主因此規模場館在國內稀缺，而未來還有捷運通往機場，可望與國際展演接軌。目前園區評估自償率符合民間投資標準，25日說明會有中華職棒、壽險、百貨和開發營造業者參與，屆時將清楚說明需求。另，台壽場館與中壢體育園區巨蛋規模不同，應不衝突。