苗栗頒獎表揚各校體育選手 近期各賽事囊括48金、26銀及44銅

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣各校體育選手最近參加國內外各項賽事表現優異，勇奪48面金牌、26面銀牌及44面銅牌，副縣長邱俐俐今天代表縣長鍾東錦頒獎表揚182名績優選手。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣各校體育選手最近參加國內外各項賽事表現優異，勇奪48面金牌、26面銀牌及44面銅牌，副縣長邱俐俐今天代表縣長鍾東錦頒獎表揚182名績優選手，共頒發40萬5900元獎勵金。邱俐俐強調，縣府除了重視運動員的培育，也將針對運動員辦理未來的體育生涯規畫，希望苗栗的體育表現能再次擦亮當年運動大縣的招牌。

苗栗選手今年在屏東盃全國中小學田徑錦標賽中，有6名選手刷新大會紀錄，另外，嚴珮恩在WTT青少年桌球巡迴賽香港站U13組女單賽事中獲得季軍；劉司維在2025第55屆新加坡保齡球國際公開賽摘下冠軍；潘筱晴在今年第8屆亞洲青年跆拳道品勢錦標賽榮獲第三名並入選國家代表隊，為縣內體育表現再添殊榮。

邱俐俐表示，苗栗山海皆美、動靜皆宜，在體育表現非常亮眼，是因為有一群人不斷發出熱力貢獻自己培育選手，最主要的是選手的那份堅持和苦練，她自己以前曾是跳高選手，非常能體會每天鍛鍊的艱辛，相信所有選手一定是經過長久的訓練，還有自我要求的努力，才有辦法在競技場上拿到好成績。

她表示，苗栗的體育發展除了公部門合作，還有企業廠商加持，讓大、小選手在運動場上能走得又長又久，期許運動部能支持、協助苗栗，讓縣府能針對運動選手安排好的培訓計畫，也能幫選手提供生涯規畫，挹注更長遠的政策配套，讓所有愛運動的孩子都能都能有所發揮，打造苗栗成為動靜皆宜的宜居城市。

