快訊

棒球亞錦賽／超強！中華隊10比0提前7局扣倒南韓 分組第一晉級複賽

花蓮堰塞湖溢流泥水傾瀉光復 抱電桿婦人自行脫困！女兒留言報平安

獨／新青安鬆綁房貸水龍頭9月開多大？行庫最新數據透露3訊息

屏東大埔社區傳承客家文化 閹雞比賽慶伯公生

中央社／ 屏東縣23日電

有客家「方言島」之稱的屏東縣南州鄉大埔社區，在地信仰中心大埔福德宮慶祝伯公生，昨天先舉行閹雞比賽，今晚熱鬧頒獎、辦福宴，傳承北客南遷百年精神。

依大埔社區發展協會資訊，大埔社區是南州鄉的客家「方言島」，僅為萬華村其中2鄰，戶數約70至80戶，人口約300多人，周圍村落皆為台語族群。此地居民早年從竹、苗一帶遷來，也將北部客家文化帶下來。

大埔社區信仰中心大埔福德宮，每年農曆8月2日慶祝伯公生，除連辦2天酬神戲，也在前一天舉辦閹雞比重比賽，在伯公生當天殺雞祝壽。今年冠軍雞重達14.1斤，由73歲常勝軍莊煥鑫所飼。

莊煥鑫告訴中央社記者，天候因素所致，現在雞不好養，太熱要吹電風扇、太冷要燈照，溫度要維持在約攝氏26度。奪得冠軍的雞已在他細心照顧下養一整年，「比顧小孩還難」。他本身是蓮霧農，閹雞冠軍獎金僅新台幣3000元，認真養雞不為錢，只為傳承大埔客家精神。

大埔社區女兒南州鄉代戴曉萍說，祖輩從新竹移居此地，也帶來客庄文化。以往村庄長輩都務農，在三合院養雞、鴨、鵝，不過特別的是，客家人會養可以長比較肥的閹雞，養一整年就為敬神祭拜。如今福德宮已建廟40年，後輩該做的傳承都要做，今年一樣辦閹雞比賽、酬神戲，不過首次出現信徒贊助黑鮪魚，福宴現場上演切分秀。

依大埔社區發展協會資訊，大埔社區在民國元年時期尚為沙崙溪河床，荒無人煙且雜草於溪河兩岸蔓延，從新竹縣湖口鄉客庄來的移居者戴冉，在現址大榕樹後面刺竹下立石，奉為福德正神，直到民國74年才建廟完成、入火安座。

大埔 客家文化 傳承

延伸閱讀

國內首創蒜頭膜轉化為美麗花藝 虎科大讓農廢華麗轉身

力拚全國之先！新北29區完成失智友善社區、明年成立高齡長照處

桃園教育局攜手社區 強化霞雲國小親師生防災觀念

這種條件居然1字頭！高雄最賣社區曝、一年轉手54間

相關新聞

苗栗財力5級跳1級 縣長鍾東錦爭取3至5年緩衝期

新版財政收支劃分法，苗栗縣財力分級從5級跳1級，恐怕未受益反先受害，縣長鍾東錦今天拜會主計總處主計長陳淑姿爭取3至5年的...

影／成功報名就有獎！苗栗客家藝文嘉年華廣場舞比賽今年擴大舉辦

苗栗縣「客家藝文嘉年華」禾埕練舞功廣場舞大賽今年擴大舉辦，除了新增社會組初賽，11月22、23日的總決賽並將從苗栗市移師...

中壢體育園區BOT後天招商說明 民代憂交通阻「孵蛋」

桃園中壢體育園區25日開招商說明，不分黨派議員關心園區巨蛋場館定位與規畫，憂功能性質重疊性高致生閒置，也怕人潮疏散不及釀...

首度教師節連假將至 苗縣警方祭出交通疏導措施

因應5月立法院三讀通過「紀念日節目實施條例」草案，今年教師節成為國定假日也迎來首個3天連續假日，苗栗縣警方今天公布教師節...

影／地籍爭議爆發！40多名受害者新竹縣府前抗議 籲重辦地籍重測

新竹縣地籍與土地界址爭議，監督施政聯盟與地籍圖重測受害者協會40多人今天上午到新竹縣府前開記者會，高舉布條抗議，控訴縣府...

近高鐵、兒美館人潮多 民怨中壢青塘園YouBike不足擬增設站點

桃園青埔移入人口持續增加，平日通勤與假日人潮眾多，其中青塘園附近除鄰近桃園高鐵站及兒童美術館，附近住戶數也多，民眾反映周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。