苗栗財力5級跳1級 縣長鍾東錦爭取3至5年緩衝期

新版財政收支劃分法，苗栗縣財力分級從5級跳1級，恐怕未受益反先受害，縣長鍾東錦今天拜會主計總處主計長陳淑姿爭取3至5年的緩衝期，陳回應會詳細向行政院長卓榮泰報告，盡量協助解決多年來的財政困境。

苗栗縣政府財政目前仍接受行政院控管，新版財劃法，財力5級跳1級，鍾東錦憂心忡忡，立委陳超明、邱鎮軍，及立法院財政委員會召委賴士葆等人安排，鍾今天率財主單位到立法院研究大樓拜會陳淑姿及相關官員，鍾東錦質疑苗栗是全台人均預算最低、負債最多的縣市，有何資格與台北市同列財力第1級？6都一個局的預算就與苗栗縣總預算相當，苗栗情何以堪？

他強調，苗栗縣的債務不能推，一定會扛起責任，但縣府明年預算只有300億出頭，還必須還債，如今財力分級列為1級，將來爭取補助時需要更沉重的配合款負擔，恐無餘力推動更多縣政建設，希望站在中央與地方合作的立場，不要一下把財力分級從5級調升到1級。

鍾東錦認為應採更合理設算的分級制度，強烈建議並請中央再給苗栗3到5年的緩衝時間，財政不致捉襟見肘，依計畫甚至加速還債，等財政體質更健全時，再著手調整苗栗的財力分級。

陳超明、賴士葆國會辦公室主任朱曉明說，苗栗縣財力分級現在卻與台北市並列第1級，像從普通班直接晉級資優班，衡情論理都不符實際現況，將造成苗栗縣政推動窒礙難行。

陳淑姿表示，苗栗縣因為多重因素，被認為財力分級應有特殊考量，有關財力分級不要從5級跳到1級，配合款讓地方政府喘不過氣等疑慮，及保留財政被控管的縣市列入財力分級考量條文的建議，她回行政院會詳細向院長報告，盡量協助解決多年來的財政困境。