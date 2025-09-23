苗縣115年總預算案出爐 財力分級調整壓力大

苗栗縣政府今天通過115年度總預算案，歲入編列新台幣304.42億元，歲出302.12億元。苗栗縣府主計處表示，因財劃法修正，苗栗縣財力分級由5級變1級，將造成自籌款負擔壓力。

苗栗縣政府今天召開縣務會議，討論通過115年度總預算案。主計處報告指出，明年歲入編列304.42億元，歲出編列302.12億元，較今年法定預算數277.27億元，增加24.85億元，增幅8.96%，主要增加於公教人員晉級、退撫調增人事費、教育、建設、社福等項目，以及2027台灣燈會在苗栗編列6.59億元等。

總預算案預計11月送交縣議會審議。縣府主計處表示，中央因應財劃法修正，調整縣市財力分級，苗栗縣從被控管的5級躍升為1級，未來申請中央計劃性補助，地方配合款由原來自籌10%，變成要50%，對苗栗縣影響相當大。

主計處指出，財劃法修正後，苗栗縣1年雖增加137億元統籌分配款，但財力分級變動使得地方配合款將大幅提升，且其他一般性補助款預期恐無法比照往年補助額度，甚至大幅降低，因補助款補助額度及自籌財源未臻明確，人事費及社福經費不斷增加，將超逾財政負擔能力。