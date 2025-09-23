快訊

好像海嘯！堰塞湖溢流花蓮光復大水淹沒街道 77人受困2失聯

軍卡也擋不住！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢 現場畫面如電影《明天過後》

花蓮堰塞湖溢流釀泥流 婦人緊抱電桿險遭滅頂…女兒發文急喊救命

苗縣115年總預算案出爐 財力分級調整壓力大

中央社／ 苗栗縣23日電

苗栗縣政府今天通過115年度總預算案，歲入編列新台幣304.42億元，歲出302.12億元。苗栗縣府主計處表示，因財劃法修正，苗栗縣財力分級由5級變1級，將造成自籌款負擔壓力。

苗栗縣政府今天召開縣務會議，討論通過115年度總預算案。主計處報告指出，明年歲入編列304.42億元，歲出編列302.12億元，較今年法定預算數277.27億元，增加24.85億元，增幅8.96%，主要增加於公教人員晉級、退撫調增人事費、教育、建設、社福等項目，以及2027台灣燈會在苗栗編列6.59億元等。

總預算案預計11月送交縣議會審議。縣府主計處表示，中央因應財劃法修正，調整縣市財力分級，苗栗縣從被控管的5級躍升為1級，未來申請中央計劃性補助，地方配合款由原來自籌10%，變成要50%，對苗栗縣影響相當大。

主計處指出，財劃法修正後，苗栗縣1年雖增加137億元統籌分配款，但財力分級變動使得地方配合款將大幅提升，且其他一般性補助款預期恐無法比照往年補助額度，甚至大幅降低，因補助款補助額度及自籌財源未臻明確，人事費及社福經費不斷增加，將超逾財政負擔能力。

苗栗縣 財劃法 總預算

延伸閱讀

首度教師節連假將至 苗縣警方祭出交通疏導措施

財力分級5級躍升1級難負擔 苗栗縣長鍾東錦拜會主計總處找解方

加碼1倍阻詐獎勵！苗縣打詐績效顯著 鍾東錦表揚5金融機構

基隆市：分配款增歲入反減 社福安置經費恐不足

相關新聞

影／成功報名就有獎！苗栗客家藝文嘉年華廣場舞比賽今年擴大舉辦

苗栗縣「客家藝文嘉年華」禾埕練舞功廣場舞大賽今年擴大舉辦，除了新增社會組初賽，11月22、23日的總決賽並將從苗栗市移師...

中壢體育園區BOT後天招商說明 民代憂交通阻「孵蛋」

桃園中壢體育園區25日開招商說明，不分黨派議員關心園區巨蛋場館定位與規畫，憂功能性質重疊性高致生閒置，也怕人潮疏散不及釀...

首度教師節連假將至 苗縣警方祭出交通疏導措施

因應5月立法院三讀通過「紀念日節目實施條例」草案，今年教師節成為國定假日也迎來首個3天連續假日，苗栗縣警方今天公布教師節...

影／地籍爭議爆發！40多名受害者新竹縣府前抗議 籲重辦地籍重測

新竹縣地籍與土地界址爭議，監督施政聯盟與地籍圖重測受害者協會40多人今天上午到新竹縣府前開記者會，高舉布條抗議，控訴縣府...

近高鐵、兒美館人潮多 民怨中壢青塘園YouBike不足擬增設站點

桃園青埔移入人口持續增加，平日通勤與假日人潮眾多，其中青塘園附近除鄰近桃園高鐵站及兒童美術館，附近住戶數也多，民眾反映周...

財力分級5級躍升1級難負擔 苗栗縣長鍾東錦拜會主計總處找解方

苗栗縣政府明年總預算草案出爐，較今年增加24.85億元、幅度8.96%，縣長鍾東錦憂心忡忡明年財力分級5級躍升1級衝擊建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。