竹市4公共場域 設置共享充電暨智慧回收機台

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
行政處說明，共享充電暨智慧回收機台可便捷租借、歸還行動電源，並整合智慧回收功能，鼓勵民眾投放寶特瓶、廢電池等回收物。圖/新竹市府提供
新竹市政府與共享數位服務股份有限公司（ChargeSPOT）、和全豐光電股份有限公司旗下品牌「碳竹雞」合作，推動「智慧城市實證場域—共享充電暨智慧回收計畫」，優先於4處公共場域推出竹市首座「共享充電暨智慧回收機台」，讓市民在享有行動充電服務的同時，也能透過回收行動落實綠色生活。

行政處說明，此次合作將於人潮密集的4處公共場域優先設置「共享充電暨智慧回收機台」，包括中央市場、關東市場、市立動物園及東區區公所等，民眾可透過相關App便捷租借、歸還行動電源，有效解決臨時缺電的困擾。

同時，機台整合智慧回收功能，鼓勵民眾投放寶特瓶、廢電池等回收物，藉此累積「碳竹雞」點數兌換品牌折扣，逐步培養市民綠色生活習慣，進一步將智慧治理與環境永續深植城市日常。

行政處指出，共享數位服務股份有限公司是台灣最大共享充電服務商，除了提供隨處可借還的特色服務，產品更內建多種線材與支援無線充電；和全豐光電股份有限公司的「碳竹雞」智慧回收機則能透過專利光學影像辨識與感測技術，精準辨識寶特瓶、鋁罐及特定規格電池，提升回收準確率，並將回收過程中的數據將即時回傳平台，協助市府掌握資源管理，成為制定環保政策的重要依據。

市府指出，「智慧城市場域驗證服務合作計畫」自2023年推動以來已完成「路口不斷電試辦計畫」、「高靈敏氣體感測晶片—智慧公廁」及「人本交通數據分析決策支援平台」等多項實證成果，展現產官學研攜手推動智慧治理的效益。未來市府將持續深化合作，導入更多創新技術於公共服務，逐步建構便利、安全、永續兼具的智慧城市典範。

