快訊

泥水灌進住宅區！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 馬太鞍溪橋被沖毀

強勁水流直沖！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 沖毀馬太鞍溪橋

男子到楊梅工作遇1窘境無法返家 員警攜手機車行老闆即刻救援

桃園電子報／ 桃園電子報

S 76447906 0
男子誤將鑰匙鎖在機車車廂內，楊梅分局員警聯絡同時是義警的機車行老闆卓聖國來協助。圖：讀者提供

苗栗縣一名40歲張姓男子21日至桃園市楊梅區工作，晚間19時許下班後至超商休息，卻不慎將手機、鑰匙、錢包都鎖在機車車廂內，由於當天是星期天，許多車行都沒有營業，他只好向楊梅警分局報案求助。員警立即聯絡同時是義警的機車行老闆卓聖國協助，費盡一番功夫後，終於將車廂打開，幫助張男化解危機。

S 76447904 0
機車行老闆卓聖國費盡一番功夫後，終於將車廂打開，幫助張男化解危機。圖：讀者提供

幼獅派出所表示，警員曾瑋軒及李郁筠日前接獲張男報案求助稱，自己從苗栗北上楊梅工作，下班回家前在超商休息，但不慎將手機、錢包及鑰匙鎖在車廂內，因找不到車行協助，遂向警方尋求幫忙。由於當日適逢周日，幾乎所有機車行都未營業，曾瑋軒隨即聯繫熟識的機車行老闆卓聖國，他同時也從事著義警一職。卓聖國秉持著熱心助人的心，立刻帶著工具趕赴派出所協助。不過開鎖的過程中沒有預期的順利，由於車輛老舊需要將整台機車拖回車行修理，情況一度陷入膠著；所幸在員警與車行老闆的努力下，成功取出車廂內的鑰匙等物品，讓張男能順利返家，張男對於員警及義警的熱心協助表達感謝。

楊梅分局長張仁傑表示，派出所員警與義警展現了積極為民服務的精神值得肯定。他同時呼籲民眾，若遇到突發狀況，不要慌張，隨時都可以向警方尋求協助。

本文章來自《桃園電子報》。原文：男子到楊梅工作遇1窘境無法返家 員警攜手機車行老闆即刻救援

延伸閱讀：

  1. 砂石車違規頻傳 桃警聯合稽查防範事故與非法傾倒
  2. 台電興建觀園變電所 滿足航空城與大矽谷產業鏈電力

機車行 車廂 老闆

延伸閱讀

張善政表揚績優義警 對桃園治安貢獻良多

1176戶受影響！桃園楊梅部分地區9/25施工停水16小時

楊梅婦機車離奇消失？警地毯式搜尋揭真相

楊梅警結合移工藤球友誼賽 雙語宣導反詐、交安觀念

相關新聞

男子到楊梅工作遇1窘境無法返家 員警攜手機車行老闆即刻救援

男子誤將鑰匙鎖在機車車廂內，楊梅分局員警聯絡同時是義警的機車行老闆卓聖國來協助。圖：讀者提供 苗栗縣一名40歲張姓男子21日至桃園市楊梅區工作，晚間19時許下班後至超商休息，卻不慎將手機、鑰匙、錢包都

影／成功報名就有獎！苗栗客家藝文嘉年華廣場舞比賽今年擴大舉辦

苗栗縣「客家藝文嘉年華」禾埕練舞功廣場舞大賽今年擴大舉辦，除了新增社會組初賽，11月22、23日的總決賽並將從苗栗市移師...

中壢體育園區BOT後天招商說明 民代憂交通阻「孵蛋」

桃園中壢體育園區25日開招商說明，不分黨派議員關心園區巨蛋場館定位與規畫，憂功能性質重疊性高致生閒置，也怕人潮疏散不及釀...

首度教師節連假將至 苗縣警方祭出交通疏導措施

因應5月立法院三讀通過「紀念日節目實施條例」草案，今年教師節成為國定假日也迎來首個3天連續假日，苗栗縣警方今天公布教師節...

影／地籍爭議爆發！40多名受害者新竹縣府前抗議 籲重辦地籍重測

新竹縣地籍與土地界址爭議，監督施政聯盟與地籍圖重測受害者協會40多人今天上午到新竹縣府前開記者會，高舉布條抗議，控訴縣府...

近高鐵、兒美館人潮多 民怨中壢青塘園YouBike不足擬增設站點

桃園青埔移入人口持續增加，平日通勤與假日人潮眾多，其中青塘園附近除鄰近桃園高鐵站及兒童美術館，附近住戶數也多，民眾反映周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。