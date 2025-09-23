影／成功報名就有獎！苗栗客家藝文嘉年華廣場舞比賽今年擴大舉辦

快訊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣「客家藝文嘉年華」禾埕練舞功廣場舞大賽今年擴大舉辦，苗栗副縣長邱俐俐、苗栗縣文化觀光局上午在縣府大廳為今年廣場舞大賽宣傳。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣「客家藝文嘉年華」禾埕練舞功廣場舞大賽今年擴大舉辦，苗栗副縣長邱俐俐、苗栗縣文化觀光局上午在縣府大廳為今年廣場舞大賽宣傳。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣客家藝文嘉年華」禾埕練舞功廣場舞大賽今年擴大舉辦，除了新增社會組初賽，11月22、23日的總決賽並將從苗栗市移師到頭份市尚順廣場舉辦，縣府廣邀「大人細子」組隊參賽，以熱情、活力與創意舞出健康，並展現苗栗客家精神。

苗栗縣客家藝文嘉年華廣場舞大賽今年邁入第7年，這項比賽幾乎每年都有新創的客家歌曲作為比賽指定舞曲，今年新創的4首歌 分別是林思伶作詞、江雯作曲的「求婚」、「ㄤㄤ仔」、「月圓園」及稅務局提供的「地方稅EASY GO」。

苗栗副縣長邱俐俐、苗栗縣文化觀光局上午在縣府大廳為今年廣場舞大賽宣傳，安排去年廣場舞獲得幼兒組第一名的苑裡鎮中正非營利幼兒園「中正小火苗」帶來精彩的廣場舞示範表演，並邀趙德武、劉丞熹、林思伶及陳孟蕎演唱今年的指定舞曲，現場充滿活潑的青春氛圍。

文觀局表示，苗栗縣客家歌曲廣場舞比賽已連辦7年，讓鄉親在跳舞、聽客家歌的同時，也能達到學習客語及健身運動目的，活動一年比一年盛大，也深受好評，今年特別增加社會組初賽，比照立委選舉分「山線、海線」2區初賽，11月8、9日分別在縣府第一辦公大樓廣場、竹南運動公園籃球場進行初賽。

總決賽11月22、23日在頭份尚順育樂世界空橋下廣場舉辦，除了社會組20隊，幼兒、學生組也各有10隊，共有40隊；報名成功的參賽隊伍，不論是社會組初賽晉級或參加總決賽的各組，每隊都補助1萬元表演費，歡迎老嫩大細組隊參賽，透過活動激發更多創意與活力，並以輕鬆自然的方式，將客語融入日常生活，營造客語友善環境。

文觀局長林彥甫表示，社會組初賽未能晉級決賽的隊伍有4000元獎金，幼兒組、學生組沒有初賽，可直接參加總決賽，總決賽部份，各組將選出前4名及優勝、佳作，獎金從3萬元到6000元不等；報名自9月30日8點起至10月23日中午12點止，名額有限，額滿為止，有興趣的團體請以GOOGLE表單報名，相關辦法及活動簡章可至文觀局網站搜尋，或洽詢文觀局037-352961轉312、執行單位吉元有線電視037-288600 #6618 劉小姐；報名GOOGLE表單（ https://forms.gle/P9FgiXm6BuDsaZDj6）。

今年新創4首廣場舞指定歌曲，在會中安排趙德武、劉丞熹、林思伶及陳孟蕎演唱，現場充滿悠揚和活潑的青春氛圍。記者胡蓬生／攝影
今年新創4首廣場舞指定歌曲，在會中安排趙德武、劉丞熹、林思伶及陳孟蕎演唱，現場充滿悠揚和活潑的青春氛圍。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣「客家藝文嘉年華」禾埕練舞功廣場舞大賽今年擴大舉辦，苗栗副縣長邱俐俐、苗栗縣文化觀光局上午在縣府大廳為今年廣場舞大賽宣傳。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣「客家藝文嘉年華」禾埕練舞功廣場舞大賽今年擴大舉辦，苗栗副縣長邱俐俐、苗栗縣文化觀光局上午在縣府大廳為今年廣場舞大賽宣傳。記者胡蓬生／攝影
去年參加苗栗縣廣場舞獲得幼兒組第一名的苑裡鎮中正非營利幼兒園「中正小火苗」，帶來精彩的廣場舞示範表演。記者胡蓬生／攝影
去年參加苗栗縣廣場舞獲得幼兒組第一名的苑裡鎮中正非營利幼兒園「中正小火苗」，帶來精彩的廣場舞示範表演。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣「客家藝文嘉年華」禾埕練舞功廣場舞大賽今年擴大舉辦，苗栗副縣長邱俐俐、苗栗縣文觀局長林彥甫及各鄉鎮首長、任表、議員多人上午在縣府大廳為今年廣場舞大賽宣傳。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣「客家藝文嘉年華」禾埕練舞功廣場舞大賽今年擴大舉辦，苗栗副縣長邱俐俐、苗栗縣文觀局長林彥甫及各鄉鎮首長、任表、議員多人上午在縣府大廳為今年廣場舞大賽宣傳。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣「客家藝文嘉年華」禾埕練舞功廣場舞大賽今年擴大舉辦，苗栗副縣長邱俐俐、苗栗縣文化觀光局上午在縣府大廳為今年廣場舞大賽宣傳。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣「客家藝文嘉年華」禾埕練舞功廣場舞大賽今年擴大舉辦，苗栗副縣長邱俐俐、苗栗縣文化觀光局上午在縣府大廳為今年廣場舞大賽宣傳。記者胡蓬生／攝影

客家 苗栗縣 客語

