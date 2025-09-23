影／成功報名就有獎！苗栗客家藝文嘉年華廣場舞比賽今年擴大舉辦
苗栗縣「客家藝文嘉年華」禾埕練舞功廣場舞大賽今年擴大舉辦，除了新增社會組初賽，11月22、23日的總決賽並將從苗栗市移師到頭份市尚順廣場舉辦，縣府廣邀「大人細子」組隊參賽，以熱情、活力與創意舞出健康，並展現苗栗客家精神。
苗栗縣客家藝文嘉年華廣場舞大賽今年邁入第7年，這項比賽幾乎每年都有新創的客家歌曲作為比賽指定舞曲，今年新創的4首歌 分別是林思伶作詞、江雯作曲的「求婚」、「ㄤㄤ仔」、「月圓園」及稅務局提供的「地方稅EASY GO」。
苗栗副縣長邱俐俐、苗栗縣文化觀光局上午在縣府大廳為今年廣場舞大賽宣傳，安排去年廣場舞獲得幼兒組第一名的苑裡鎮中正非營利幼兒園「中正小火苗」帶來精彩的廣場舞示範表演，並邀趙德武、劉丞熹、林思伶及陳孟蕎演唱今年的指定舞曲，現場充滿活潑的青春氛圍。
文觀局表示，苗栗縣客家歌曲廣場舞比賽已連辦7年，讓鄉親在跳舞、聽客家歌的同時，也能達到學習客語及健身運動目的，活動一年比一年盛大，也深受好評，今年特別增加社會組初賽，比照立委選舉分「山線、海線」2區初賽，11月8、9日分別在縣府第一辦公大樓廣場、竹南運動公園籃球場進行初賽。
總決賽11月22、23日在頭份尚順育樂世界空橋下廣場舉辦，除了社會組20隊，幼兒、學生組也各有10隊，共有40隊；報名成功的參賽隊伍，不論是社會組初賽晉級或參加總決賽的各組，每隊都補助1萬元表演費，歡迎老嫩大細組隊參賽，透過活動激發更多創意與活力，並以輕鬆自然的方式，將客語融入日常生活，營造客語友善環境。
文觀局長林彥甫表示，社會組初賽未能晉級決賽的隊伍有4000元獎金，幼兒組、學生組沒有初賽，可直接參加總決賽，總決賽部份，各組將選出前4名及優勝、佳作，獎金從3萬元到6000元不等；報名自9月30日8點起至10月23日中午12點止，名額有限，額滿為止，有興趣的團體請以GOOGLE表單報名，相關辦法及活動簡章可至文觀局網站搜尋，或洽詢文觀局037-352961轉312、執行單位吉元有線電視037-288600 #6618 劉小姐；報名GOOGLE表單（ https://forms.gle/P9FgiXm6BuDsaZDj6）。
