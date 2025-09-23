中壢體育園區BOT後天招商說明 民代憂交通阻「孵蛋」

桃園中壢體育園區25日開招商說明，不分黨派議員關心園區巨蛋場館定位與規畫，憂功能性質重疊性高致生閒置，也怕人潮疏散不及釀壅塞，更指市府將解決交通問題寄託未來政策順利推動過於理想，應該檢討；桃園副市長蘇俊賓表示，交通方面現行規畫確有不足，會再補強。

據了解，桃園現有2座巨蛋，1座是桃園市立綜合體育館，1座是國立體育大學綜合體育館，2座場館可容納人數皆為1.5萬名，而桃園市政府預計在中壢體育園區也蓋1座可容納2、3萬人的巨蛋，民間則有台灣人壽計畫在航空城園區蓋多功能場館，傳聞指該館也朝巨蛋方向設計。

桃園市議會今開臨時會，由市府進行專案報告；無黨籍議員謝美英指中壢體育園區力拼明年動工，但交通規畫未見周全，周邊中山路、龍岡路道路拓寬零碎，捷運綠線延伸中壢也難保8年如期通車，「如果發展全依賴未來交通建設順利，會讓整個計畫如履薄冰」；國民黨議員舒翠玲也指體育園區是南桃園重要建設，區域發展要全面，不宜搶快。

民進黨議員張曉昀表示，中壢體育園區預計採BOT方式興建，若無廠商願意投資，市府如何因應？就算蓋好，未來疏散巨蛋龐大人潮光靠捷運恐難撐起，建議加速興建成中快速道路。

體育局長許彥輝表示，體育園區預計25日開招商說明會，除了會清楚說明市府針對巨蛋場館的規模需求，也會提出園內4千個汽車停車格的需求；交通局也回應，城中快速道路正進行可行性研究，預計明年初完成，若可行，會積極爭取中央經費支持。

許彥輝也說，樂見民間資金投入體育產業，就目前來看，台壽的場館與中壢體育園區的巨蛋規模不同，不至於衝突排擠。據他了解，國內目前體育場館多為4萬人以上、1.5萬人以下規模，2、3萬人規模的空間完全空窗，所以市府鎖定此區段的市場，加上有捷運往訪桃園機場，中壢巨蛋發展可期。