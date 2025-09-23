快訊

樺加沙太空俯瞰圖震撼曝光！「全球最強颱」重創菲律賓 香港廣東戒備

成功嶺新兵打靶「左臉轟1大洞」 醫院曝驚險搶救及顱骨重建難度

全車無人阻止！旅英台女遭4白人藉故圍毆 報警得等4天才處理

聽新聞
0:00 / 0:00

中壢體育園區BOT後天招商說明 民代憂交通阻「孵蛋」

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市中壢體育園區25日將辦招商說明會，不分黨派議員都要求周邊交通建設也要做好，否則壅塞恐引民怨。圖／桃園市工務局提供
桃園市中壢體育園區25日將辦招商說明會，不分黨派議員都要求周邊交通建設也要做好，否則壅塞恐引民怨。圖／桃園市工務局提供

桃園中壢體育園區25日開招商說明，不分黨派議員關心園區巨蛋場館定位與規畫，憂功能性質重疊性高致生閒置，也怕人潮疏散不及釀壅塞，更指市府將解決交通問題寄託未來政策順利推動過於理想，應該檢討；桃園副市長蘇俊賓表示，交通方面現行規畫確有不足，會再補強。

據了解，桃園現有2座巨蛋，1座是桃園市立綜合體育館，1座是國立體育大學綜合體育館，2座場館可容納人數皆為1.5萬名，而桃園市政府預計在中壢體育園區也蓋1座可容納2、3萬人的巨蛋，民間則有台灣人壽計畫在航空城園區蓋多功能場館，傳聞指該館也朝巨蛋方向設計。

桃園市議會今開臨時會，由市府進行專案報告；無黨籍議員謝美英指中壢體育園區力拼明年動工，但交通規畫未見周全，周邊中山路、龍岡路道路拓寬零碎，捷運綠線延伸中壢也難保8年如期通車，「如果發展全依賴未來交通建設順利，會讓整個計畫如履薄冰」；國民黨議員舒翠玲也指體育園區是南桃園重要建設，區域發展要全面，不宜搶快。

民進黨議員張曉昀表示，中壢體育園區預計採BOT方式興建，若無廠商願意投資，市府如何因應？就算蓋好，未來疏散巨蛋龐大人潮光靠捷運恐難撐起，建議加速興建成中快速道路。

體育局長許彥輝表示，體育園區預計25日開招商說明會，除了會清楚說明市府針對巨蛋場館的規模需求，也會提出園內4千個汽車停車格的需求；交通局也回應，城中快速道路正進行可行性研究，預計明年初完成，若可行，會積極爭取中央經費支持。

許彥輝也說，樂見民間資金投入體育產業，就目前來看，台壽的場館與中壢體育園區的巨蛋規模不同，不至於衝突排擠。據他了解，國內目前體育場館多為4萬人以上、1.5萬人以下規模，2、3萬人規模的空間完全空窗，所以市府鎖定此區段的市場，加上有捷運往訪桃園機場，中壢巨蛋發展可期。

體育館 桃園機場 中壢

延伸閱讀

桃園平鎮農畜產好食節 蘇俊賓力推黑毛豬、神農水餃

住桃園很可以！ 蘇俊賓行銷桃園觀光：主打就是真實生活

法規不足？災後7成廢棄光電板仍未處理 蘇俊賓喊話中央檢討

桃園復刻童玩慶祝印尼國慶 蘇俊賓下場PK笑翻全場

相關新聞

影／地籍爭議爆發！40多名受害者新竹縣府前抗議 籲重辦地籍重測

新竹縣地籍與土地界址爭議，監督施政聯盟與地籍圖重測受害者協會40多人今天上午到新竹縣府前開記者會，高舉布條抗議，控訴縣府...

影／成功報名就有獎！苗栗客家藝文嘉年華廣場舞比賽今年擴大舉辦

苗栗縣「客家藝文嘉年華」禾埕練舞功廣場舞大賽今年擴大舉辦，除了新增社會組初賽，11月22、23日的總決賽並將從苗栗市移師...

中壢體育園區BOT後天招商說明 民代憂交通阻「孵蛋」

桃園中壢體育園區25日開招商說明，不分黨派議員關心園區巨蛋場館定位與規畫，憂功能性質重疊性高致生閒置，也怕人潮疏散不及釀...

首度教師節連假將至 苗縣警方祭出交通疏導措施

因應5月立法院三讀通過「紀念日節目實施條例」草案，今年教師節成為國定假日也迎來首個3天連續假日，苗栗縣警方今天公布教師節...

近高鐵、兒美館人潮多 民怨中壢青塘園YouBike不足擬增設站點

桃園青埔移入人口持續增加，平日通勤與假日人潮眾多，其中青塘園附近除鄰近桃園高鐵站及兒童美術館，附近住戶數也多，民眾反映周...

財力分級5級躍升1級難負擔 苗栗縣長鍾東錦拜會主計總處找解方

苗栗縣政府明年總預算草案出爐，較今年增加24.85億元、幅度8.96%，縣長鍾東錦憂心忡忡明年財力分級5級躍升1級衝擊建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。