首度教師節連假將至 苗縣警方祭出交通疏導措施

因應5月立法院三讀通過「紀念日節目實施條例」草案，今年教師節成為國定假日也迎來首個3天連續假日，苗栗縣警方今天公布教師節連假相關交通管制與疏導措施，提醒民眾注意；其中，台61線西濱快速道路平交路口管制封閉、配合國道3號西濱交流道北上匝道封閉將編排警力避免違停，以及大湖、南庄、三義地區觀光熱點的交通疏導等。

苗栗縣警局指出，台61線位於竹南垃圾場的平交路口，於27至29日每日上午10點至晚間9點管制封閉；冷水坑、復興路、中美里、保福路、苗11線等5處平交路口，則於28至29日每日上午10點至晚間9點管制封閉；警方將於28及29日配合高公局實施封閉國道3號西濱交流道北上匝道封閉編排警力巡視，防止違規臨停或併排造成壅塞。

另外，遊客可能於連假期間湧入苗栗縣觀光，警方將於南庄老街、泰安、大湖觀光地區、三義地區（老街）、通霄海水浴場、獅頭山等風景區觀光地點，實施交通疏導及違規取締。警方也強調，將加強取締競駛、闖紅燈、違規左轉、超速等重大違規行為。