影／地籍爭議爆發！40多名受害者新竹縣府前抗議 籲重辦地籍重測

新竹縣地籍與土地界址爭議，監督施政聯盟與地籍圖重測受害者協會40多人今天上午到新竹縣府前開記者會，高舉布條抗議，控訴縣府及地政機關長期在土地測量與登記上違法失職，造成嚴重財產侵害，要求縣府立即塗銷不實登記、重新辦理地籍重測並賠償損害。縣府回應，地籍重測皆依公告程序完成，縣府檢視認為程序完備。

監督施政聯盟召集人陳椒華指出，土地界址爭議，多數源於地籍重測數值化過程未落實實地址界或鑑界，造成土地位置錯誤移動。這類行政疏失，不僅使土地買賣衍生訴訟，更因登載不實而產生錯誤界址，導致民眾房屋遭拆。受害住戶呼籲政府正視錯誤，應立即導正鑑界結果，返還土地，不要再對無辜人民提告。

地籍圖重測受害者協會理事長洪愿指控3起爭議案，包含縣府涉偽造文書竊佔民地，光復後將未完成總登記的民地偽造為「新竹州買收」，再移轉為縣府所有，協會要求依規塗銷登記並返還土地。以及25年前重測案，協調會以舊圖界樁為準，導致湖口合法住戶遭拆屋、甚至釀2死，要求重辦重測並賠償。30年前重測違法參照舊圖，造成竹北葉家房屋遭告拆除並陷訴訟泥沼，協會要求市公所道歉、撤告並賠償。他痛批地政機關藉「重測」之名製造虛構界址，侵害人民財產權。

新竹縣政府地政處長古瓊漢回應，地籍圖重測並非新竹縣獨辦，而是各縣市共同推動的地籍整理工作，重測目的在於全面調查與測量，提升舊有地籍圖的精度。民眾若有需求申請土地鑑界，也能藉此更準確地還原實地狀況。

古瓊漢表示，地政機關辦理重測皆依相關法令與程序進行，但難免在過程中因址界不一致有個案爭議。此次陳情的3起案件中，第一案涉及土地屬於新竹市，撤銷登記部分將移給新竹市政府地政處回應；另2案縣府檢視後認為程序均已完備，已進入司法訴訟並申請強制執行，釐清土地界址爭議，行政單位尊重司法決定。