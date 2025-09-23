聽新聞
近高鐵、兒美館人潮多 民怨中壢青塘園YouBike不足擬增設站點
桃園青埔移入人口持續增加，平日通勤與假日人潮眾多，其中青塘園附近除鄰近桃園高鐵站及兒童美術館，附近住戶數也多，民眾反映周圍YouBike供不應求。桃園市交通局表示，近日與民代前往現場會勘，經評估可在公十一公園增設站點，確認有設站需求，將進一步規畫相關用地。
市議員彭俊豪指出，青埔人口迅速成長，點和點間的連結很重要，近日有民眾反映青塘園的YouBike數量不足，建議在中壢區洽溪路與永信路口找尋適當位置設站，補足數量上的缺乏，希望進一步完善共享單車的路網，藉以完善桃園的大眾運輸。
交通局指出，青埔地區通勤需求高，假日人潮也多，因此青埔一帶的YouBike租借量普遍中等偏高，以現有的公七公園YouBike站來看，租借率擠進桃園市前10名，而青塘園周圍因鄰近桃園高鐵站、桃園市兒童美術館等，平假日人流都相當多。
交通局表示，公十一公園周邊鄰近站點有青埔兒時公園及青埔國中，2站的周轉率分別為3.42及4.02，以公十一附近來看，200公尺內的住戶數初估有300多戶，的確有需求；日前經現場會勘，經保留人行道1.5米寬度後確認可容納站體，經主管單位同意後將進一步與養工處規畫相關用地。
