快訊

隋棠積欠11萬管理費遭追討！律師揭「頂樓漏水該誰修」：2情況例外

樺加沙漸遠離！14縣市發豪雨特報 氣象署：屏東、台東及花蓮下到晚上

星巴克「買一送一」又來了！只有1天、這樣點才能享用優惠

聽新聞
0:00 / 0:00

財力分級5級躍升1級難負擔 苗栗縣長鍾東錦拜會主計總處找解方

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣財力分級由5級變成1級，縣長鍾東錦憂心忡忡，趁著賴清德總統9月21日到頭份市永貞宮參香、揭匾時當場請命。本報資料照片
苗栗縣財力分級由5級變成1級，縣長鍾東錦憂心忡忡，趁著賴清德總統9月21日到頭份市永貞宮參香、揭匾時當場請命。本報資料照片

苗栗縣政府明年總預算草案出爐，較今年增加24.85億元、幅度8.96%，縣長鍾東錦憂心忡忡明年財力分級5級躍升1級衝擊建設，今天拜會主計總處尋求解方。

新版財政收支劃分法，苗栗縣財力分級由5級變成1級，地方配合款由10％，跳升到50％，鍾東錦憂心忡忡，趁著賴清德總統9月21日到頭份市永貞宮參香、揭匾時請命，今天再透過立委陳超明安排，拜會主計總處，立委邱鎮軍國會辦公室等派員參加，希望解求解方。

鍾東錦近來對於財力5級改1級難掩憂心，一再反映新版財劃法1年雖增加137億元統籌分配款，但一般補助款又少了100多億元，1年頂多增加2、30億元，財政目前還接受行政院控管，明年建設如果地方配合款大幅增加，負擔相當沉重，影響相當重大，希望中央重視協助。

另，今天的縣務會議通過明年總預算草案，其中歲入編列304.42億元；歲出編列302.12億元，較今年法定預算數277.27億元，增加24.85億元，增幅8.96%，草案將提請議會審查。

縣府分析原因，2027年台灣燈會在苗栗，匡列6.59萬元，縣府規畫燈會場地在竹南運動公園、高鐵苗栗特定區，鍾東錦要求團隊燈會是國際盛事，一定要做到最好。

此外，兩大建設縣警察局遷建案、縣立圖書館總圖案逐年編列經費因應，其中，縣警局新建第一棟中央款11.42億元、縣款2.588億元，明年分別編約4.2億元、9500萬元到位；第二棟總經費5.4億元，已編列縣款約8500萬元，今年預計追加預算2億元；縣圖總圖總經費12億元，中央補助4.8億元，縣款7.2億元，明年暫編1.67億元。

鍾東錦 台灣燈會 財政收支劃分法

延伸閱讀

加碼1倍阻詐獎勵！苗縣打詐績效顯著 鍾東錦表揚5金融機構

【重磅快評】不把鍾東錦當外人 賴清德錯把廟口當堂口？

賴總統希望鍾東錦公平對待綠議員 鍾：沒有拒絕、只有被拒

賴清德喊話鍾東錦要善待綠營議員 藍營議員吃味：故意修理人

相關新聞

影／地籍爭議爆發！40多名受害者新竹縣府前抗議 籲重辦地籍重測

新竹縣地籍與土地界址爭議，監督施政聯盟與地籍圖重測受害者協會40多人今天上午到新竹縣府前開記者會，高舉布條抗議，控訴縣府...

近高鐵、兒美館人潮多 民怨中壢青塘園YouBike不足擬增設站點

桃園青埔移入人口持續增加，平日通勤與假日人潮眾多，其中青塘園附近除鄰近桃園高鐵站及兒童美術館，附近住戶數也多，民眾反映周...

財力分級5級躍升1級難負擔 苗栗縣長鍾東錦拜會主計總處找解方

苗栗縣政府明年總預算草案出爐，較今年增加24.85億元、幅度8.96%，縣長鍾東錦憂心忡忡明年財力分級5級躍升1級衝擊建...

歡慶教師節！竹市府攜手巨城、大魯閣推餐飲、購物、好禮專屬優惠

教師節將至，新竹市政府與遠東巨城購物中心、魯閣湳雅廣場合作推出「教師節優惠活動」，即日起至9月30日期間，只要出示教師證...

親近藝術！桃美館10月起推「市民日」可免費入館

桃園市兒童美術館、橫山書法藝術館每至周末常吸引許多人潮，為落實文化平權目標，市立美術館今宣布自10月起，將每月的第1個周...

中壢停三流標、亞矽創停滯 桃市府挨批

桃園中壢車站後站停三用地規畫興建多目標停車場大樓，但招商3度流標，同在中壢的亞洲矽谷創新研發中心終止工程後，至今也無下文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。