財力分級5級躍升1級難負擔 苗栗縣長鍾東錦拜會主計總處找解方

苗栗縣政府明年總預算草案出爐，較今年增加24.85億元、幅度8.96%，縣長鍾東錦憂心忡忡明年財力分級5級躍升1級衝擊建設，今天拜會主計總處尋求解方。

新版財政收支劃分法，苗栗縣財力分級由5級變成1級，地方配合款由10％，跳升到50％，鍾東錦憂心忡忡，趁著賴清德總統9月21日到頭份市永貞宮參香、揭匾時請命，今天再透過立委陳超明安排，拜會主計總處，立委邱鎮軍國會辦公室等派員參加，希望解求解方。

鍾東錦近來對於財力5級改1級難掩憂心，一再反映新版財劃法1年雖增加137億元統籌分配款，但一般補助款又少了100多億元，1年頂多增加2、30億元，財政目前還接受行政院控管，明年建設如果地方配合款大幅增加，負擔相當沉重，影響相當重大，希望中央重視協助。

另，今天的縣務會議通過明年總預算草案，其中歲入編列304.42億元；歲出編列302.12億元，較今年法定預算數277.27億元，增加24.85億元，增幅8.96%，草案將提請議會審查。

縣府分析原因，2027年台灣燈會在苗栗，匡列6.59萬元，縣府規畫燈會場地在竹南運動公園、高鐵苗栗特定區，鍾東錦要求團隊燈會是國際盛事，一定要做到最好。

此外，兩大建設縣警察局遷建案、縣立圖書館總圖案逐年編列經費因應，其中，縣警局新建第一棟中央款11.42億元、縣款2.588億元，明年分別編約4.2億元、9500萬元到位；第二棟總經費5.4億元，已編列縣款約8500萬元，今年預計追加預算2億元；縣圖總圖總經費12億元，中央補助4.8億元，縣款7.2億元，明年暫編1.67億元。