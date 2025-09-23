歡慶教師節！竹市府攜手巨城、大魯閣推餐飲、購物、好禮專屬優惠

快訊

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
教師節將至，新竹市政府與遠東巨城購物中心、魯閣湳雅廣場合作推出「教師節優惠活動」，即日起至9月30日期間，只要出示教師證，就可以在巨城及大魯閣享有餐飲、購物與好禮等多重優惠。圖／新竹市府提供
教師節將至，新竹市政府與遠東巨城購物中心、魯閣湳雅廣場合作推出「教師節優惠活動」，即日起至9月30日期間，只要出示教師證，就可以在巨城及大魯閣享有餐飲、購物與好禮等多重優惠，讓教師們在教務繁忙之餘，也能享有生活上的小確幸。

教育處表示，巨城的各項優惠和好禮包括地下一樓舊振南正價伴手禮商品全面95折、奇華餅家伴手禮九折；一樓餐廳貳樓整桌可享85折優惠；四樓美食街多家餐廳結帳9折或餐點招待；五樓餐廳屯京拉麵招待大杯飲品乙杯；七樓餐廳極之好味港式燒臘、鬥牛士經典牛排結帳金額9折、金色三麥內用消費贈贈送莓果氣泡酒乙杯、時時香、瓦城內用滿1200，贈飲品乙杯；八樓藍象廷泰式火鍋結帳金額9折、湯姆熊單筆消費滿2000元，送500元代幣等。

教育處指出，大魯閣則為地下一樓福湯岩盤浴出示教師證線上領取優惠享門票5折、二樓遊戲愛樂園原價兩人同行可享一人半價、湯姆熊單筆消費滿600元送100元、JUJURY服裝飾品滿3000現抵300元；餐飲類則為茶屋外帶飲料搭配甜點只要199元、御前上茶消費即可79元加購宇治抹茶鬆餅、one&one燒肉海鮮拼盤加價購288元、涮乃葉與橫濱牛排全品項95折（國定假日不適用）、肉夯夯韓式烤肉吃到飽憑一張教師證加贈五隻白蝦。

教育處說明，希望藉由這些精心挑選的回饋，在教師節期間傳達對教師們的滿滿心意。同時，也特別感謝遠東巨城購物中心以及大魯閣湳雅廣場的全力支持，將這份感謝化為實際行動，為教師們獻上最尊崇的敬意與禮遇。

