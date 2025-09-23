親近藝術！桃美館10月起推「市民日」可免費入館
桃園市兒童美術館、橫山書法藝術館每至周末常吸引許多人潮，為落實文化平權目標，市立美術館今宣布自10月起，將每月的第1個周三訂為桃園市「市民日」，第1個星期五訂為「里民日」，免費入館優惠將試辦至今年底。
桃美館館長林詠能表示，凡設籍於桃園市的市民出示身分證件，每月第一個周三「市民日」即可免費進入桃園市兒童美術館、橫山書法藝術館；為回饋在地鄉親，凡設籍於桃園市美術館鄰近六里 （青溪里、洽溪里、芝芭里、青埔里、青峰里、青山里）的里民，每月第一個周五「里民日」當天除可免費入館外，還可參加下午3點的展覽定時導覽。
林詠能表示，桃園市兒童美術館靠近高鐵桃園站及桃捷A19體育園區站，位於青塘園生態園區，獨樹一格的白色建築，開放的明亮空間結合周圍的藍天綠地，顯得格外搶眼；目前和新加坡國家美術館共同策畫推出的「在藝術中遇到大自然」，展期到11月9日。
另，鄰近桃捷A17領航站的橫山書法藝術館，座落於橫山陂塘水岸旁，是台灣唯一官方成立的書法藝術館；9月5日至12月1日所推出的「自由自在：台灣當代女性書法藝術展」，是台灣首次女性大型研究專題展，集結國內外逾50位女性藝術家共62件作品，歡迎民眾參觀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言