親近藝術！桃美館10月起推「市民日」可免費入館

桃園市兒童美術館、橫山書法藝術館每至周末常吸引許多人潮，為落實文化平權目標，市立美術館今宣布自10月起，將每月的第1個周三訂為桃園市「市民日」，第1個星期五訂為「里民日」，免費入館優惠將試辦至今年底。

桃美館館長林詠能表示，凡設籍於桃園市的市民出示身分證件，每月第一個周三「市民日」即可免費進入桃園市兒童美術館、橫山書法藝術館；為回饋在地鄉親，凡設籍於桃園市美術館鄰近六里 （青溪里、洽溪里、芝芭里、青埔里、青峰里、青山里）的里民，每月第一個周五「里民日」當天除可免費入館外，還可參加下午3點的展覽定時導覽。

林詠能表示，桃園市兒童美術館靠近高鐵桃園站及桃捷A19體育園區站，位於青塘園生態園區，獨樹一格的白色建築，開放的明亮空間結合周圍的藍天綠地，顯得格外搶眼；目前和新加坡國家美術館共同策畫推出的「在藝術中遇到大自然」，展期到11月9日。

另，鄰近桃捷A17領航站的橫山書法藝術館，座落於橫山陂塘水岸旁，是台灣唯一官方成立的書法藝術館；9月5日至12月1日所推出的「自由自在：台灣當代女性書法藝術展」，是台灣首次女性大型研究專題展，集結國內外逾50位女性藝術家共62件作品，歡迎民眾參觀。