苗栗西山垃圾場復燃 強風飄臭 雨助滅火

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗西山垃圾場昨晨又起火，強風助勢，撲救不易，幸好下午飄雨，消防員確認表層無火煙後撤隊。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗西山垃圾場昨晨又起火，強風助勢，撲救不易，幸好下午飄雨，消防員確認表層無火煙後撤隊。圖／苗栗縣消防局提供

苗栗市西山垃圾場9月2日才發生火災，未料同一區域昨天清晨再起火，由於颱風樺加沙帶來強風助勢，消防人員灌救不易，好在昨下午飄雨，確認表層無火煙後撤隊。環保局預計今天運送再生固化物覆蓋防止復燃，並持續推進垃圾場活化再利用，預計下個月促參規畫招標。

苗栗縣消防局昨清晨5時50分獲報，調派人車趕往西山垃圾掩埋場灌救，現場燃燒面積約1000平方公尺，約早上6時50分控制火勢。由於起火區域暫置廢家具、樹枝，高度約5公尺深，加上強風助勢，產生煙霧飄向下風處新川里一帶，部分民眾抱怨空氣很臭，緊急關閉住家門窗。

西山垃圾場於1970年左右啟用，面積10.83公頃，早期掩埋大批垃圾，其中，廢家具、樹木暫置區市公所雖已停止堆置，仍是高風險區。近年頻傳火災，地方企盼早日啟動改善活化計畫。

西山垃圾場活化再利用計畫已獲環境部環境管理署補助750萬元，原規畫分5期辦理，第1至4期共開挖28萬立方公尺，分類送燒或再利用處理，最後1期新建汙水處理廠等設施，總經費約6.2億元。

苗栗縣環保局、苗栗市公所今年5月間，趁著苗栗子弟環境部長彭啓明視察時爭取，環保局今年6月向環管署申請經費，補充調查確認深度、垃圾組成，但最近遭打回票。

環保局評估分5期量體較小、區隔較不明確，決定另起爐灶，採促進民間參與公共建設模式一標到位，開挖處理後的空間可以靈活應用，環保局預計下個月促參規畫招標。

